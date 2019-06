Un eco lodge de lujo muy hippie en Madagascar

En el noroeste de Madagascar, a treinta minutos en barco de la isla de Nosy Be, Eden Lodge es un refugio ideal con una hermosa playa y vistas al mar. El paraje conocido como Baobab Beach es simplemente único y espectacular. Una playa de arena blanca rodeada de selva virgen y exuberante, salpicada de cientos de árboles baobab te dan la bienvenida nada más llegar. Sin carreteras, ni coches, tan solo una pequeña aldea malgache cerca, este es el lugar mágico para perderse. Deja atrás la civilización y sumérgete en el paraíso, estamos en Madagascar. En el hotel Eden Lodge no necesitas zapatos, solo el bañador y un pareo, todo está a la orilla del mar, las casas, el bar, el restaurante, y por supuesto las sombrillas y las tumbonas. ¿Se puede pedir algo mejor? Eden Lodge es un nuevo concepto de alojamiento, en una reserva natural protegida y rodeada de baobabs, tortugas marinas y lémures salvajes. Un lujo diferente, ecológico. Un hotel construido exclusivamente con materiales locales. Turismo sostenible, cuidadoso con el medio ambiente, sin pretensiones, con energía 100% solar pero muy chic, para una estancia a tu aire y en total libertad. Frente a la playa, ocho apartamentos bien equipados construidos a la manera tradicional, cómodos y confortables. Con espectaculares baños que se abren a terrazas privadas, el lugar perfecto para recibir un masaje con vistas al mar y rodeado por un precioso y cuidado jardín. Con un salón principal con terraza frente al mar para relajarse y descansar. El verdadero lujo de Eden Lodge es simplemente estar allí inmerso en el hábitat natural exuberante de Madagascar. Un lugar donde lo más importante es la conservación de la biodiversidad y el turismo ecológico. Rodeado de aguas cristalinas de color azul turquesa. Desconectar estando en contacto con la naturaleza. Desayunar observando a las tortugas marinas, pasear rodeado de lémures salvajes, ver delfines e incluso ballenas dependiendo de la estación o simplemente descansar tumbado al sol o nadando. Con todas las comodidades y un servicio personalizado. Un paraíso para disfrutar en pareja o en familia. Si buscas un lugar lejos de todo, tranquilo, donde disfrutar de la naturaleza y olvidar las preocupaciones de la vida diaria. Sin duda te encantará Eden Lodge. No lleves demasiadas cosas en la maleta porque no las vas a necesitar. Y tranquilos, para los adictos al móvil, hay Wifi gratuita en todo el resort, porque es cierto que del todo del todo no podemos hoy en día desconectar.