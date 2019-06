Dormir entre elefantes en la reserva de Samburu

Situada en el centro geográfico de Kenia, la Reserva Nacional de Samburu es toda una maravilla de la naturaleza. Apenas cubre una extensión de 168 kilómetros cuadrados, pero es suficiente para contener diferentes ecosistemas, desde sabana a pequeños bosques e incluso palmerales. Como apenas tiene vías de comunicación, sus animales viven en libertad con toda tranquilidad. Entre ellos, gacelas, búfalos, hipopótamos, leopardos, leones... y nuestro protagonista: el elefante. Y es que los paquidermos son los vecinos de los huéspedes de uno de los campamentos más originales de Ýfrica: el Elephant Bedroom Camp, que permite echar una cabezadita mientras nos rodean decenas de elefantes que tienen allí su territorio. Está formado por diferentes cabañas de gran tamaño, todo con la idea de respetar el entorno, de ahí que prácticamente todo sea desmontable y trasladable para no dejar rastro humano si hiciera falta. Eso no quiere decir que haya un buen servicio, pues se cuida la cocina, por ejemplo, para ofrecer platos de autor dignos de restaurante de cinco tenedores. Además, cada cabaña y las zonas comunes cuentan con muebles cómodos, grandes sillones y camas XXL donde descansar tranquilamente... hasta que aparezca un elefante y tengamos que dejarle paso si quiere él también ocupar el trocito de sabana donde hemos decidido hacer un picnic improvisado. Dicen en el Elephant Bedroom Camp que no hay que temer nada de los paquidermos, que no son violentos ni arremeten contra los turistas, aunque siempre advierten de que hay que evitar tocarlos y, sobre todo, hacer algo que pueda provocar una carrera o huida de estos. De los que sí hay que tener cuidado es de los monos, que suelen rebuscar en las mochilas... Hacerse con alguna de las 12 tiendas (cuatro de ellas, dobles) junto al río Ewaso Nyiro es posible a partir de 1.000 €/persona por semana. Además de ver a los animales a poca distancia, se realizan excursiones por la sabana de Kenia. Y dejen el móvil o el ordenador en casa, porque no hay Internet y la línea telefónica es una cabina en la recepción.