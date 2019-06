Disfrutar en pareja de la isla de Malta

Ya no queda nada para San Valentín, la fecha está a la vuelta de la esquina. Y si quieres sorprender a tu pareja, pero aun no has elegido destino, hoy te proponemos una escapada muy especial: Malta. Un viaje al archipiélago nos permitirá descubrir la belleza de las islas con la mejor compañía, la de nuestra pareja, o de nuestro amigo o amiga especial. Sorprender, seguro que sorprendes, y está a poco más de dos horas en avión desde la Península.

Una visita a Malta es como un viaje en el tiempo, una mirada al pasado, a las antiguas culturas que marcaron el destino del continente europeo, con ruinas, palacios y también fuertes, testigos de mil historias. El archipiélago maltés está formado por las islas de Gozo, Comino, Cominotto y Filfla, además de Malta. Todas, islas bañadas por las aguas azules y cristalinas del mar Mediterráneo, protegidas por antiguas murallas y con un estilo barroco inconfundible. La capital, La Valeta, debe su nombre a Jean Parisot de la Vallette, Gran Maestre de la Orden de los Caballeros de San Juan. Su casco histórico de calles peatonales con edificios de curiosos balcones, palacios, calles estrechas repletas de desniveles y plazoletas con encanto, merece la pena. La Valeta es una de las ciudades fortificadas mejor conservadas del mundo y una de las joyas arquitectónicas de Europa.

En febrero, el clima en la isla es suave y el sol brilla en el cielo. Una época ideal para explorar la capital, Valletta, y su preciosa bahía, desde la cual puedes realizar una excursión en barco hacia las Tres Ciudades. Vittoriosa, Senglea y Cospicua cuna de la historia de Malta, han sido el hogar y fortaleza de casi todas las personas que se establecieron en las islas. Sus entradas de puerto datan de tiempos de los fenicios, muelles que han proporcionando vida a la población local. Como primer hogar de los Caballeros de San Juan, las tres ciudades con sus palacios, iglesias, fuertes y baluartes son mucho más antiguas que Valletta. Aquí se celebran eventos más espectaculares como las procesiones de Semana Santa, cuando las estatuas del Cristo Resucitado se llevan a la carrera por las atestadas calles.

Tampoco hay que dejar de visitar Mdina en el centro de isla, la antigua capital de Malta, conocida como la ciudad del silencio, una ciudad amurallada con un ambiente único forjado a base de historia, con santuarios religiosos, lujosos palacios y estrechas calles medievales por las que perdernos. Sin duda, una de las ciudades más bonitas de Malta.

La belleza natural de Gozo, con sus fabulosas vistas al Mediterráneo, serán el telón de fondo perfecto para cualquier historia de amor.

Malta ofrece muchas opciones para disfrutar, comenzando por el alojamiento, con una buena oferta de hoteles boutique con mucho encanto. Hoteles ubicados en antiguos palacios o casas señoriales, con todas las comodidades. Si prefieres algo romántico pero en plena naturaleza, las farmhouses de Gozo, que combinan a la perfección lo rústico con las últimas tecnologías y el lujo, una decoración y un diseño únicos, es lo tuyo.

Rodeada de naturaleza y suspendida entre la tierra y el mar, la hermana mediana del archipiélago maltés es el destino perfecta para disfrutar de un fin de semana de deportes al aire libre, con rutas de diferente duración y dificultad y adaptadas a todos los niveles, perfectas para recorrer la isla en bicicleta, o rutas de senderismo que cruzan la isla y que pasan por Victoria y su ciudadela, sus famosos templos megalíticos, la cueva de Calipso, o la conocidísima Ventana Azul, en Dwejra.

No esperes más y organiza ya tu escapada romántica a Malta por San Valentín, sorprende a tu pareja con este regalo. Y si no puedes viajar en esta fecha, no te preocupes, Malta en cualquier época del año es siempre un destino maravilloso. Con vuelos directos operados por diferentes compañías desde España al Aeropuerto Internacional de Malta. Y es que, sus 360 días de sol, hacen que el archipiélago nunca pierda la belleza de sus paisajes, ciudades y pueblos.

