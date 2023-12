En diciembre ya se puede esquiar en España

Las fechas de apertura y cierre de las estaciones de esquí son siempre orientativas porque la climatología juega a veces a favor de los esquiadores, a veces en contra; sabemos que los meses de diciembre, enero, febrero y marzo son los propicios para la práctica del esquí en nuestras estaciones pero ¿cómo está la cosa este año?

Lo cierto es que es raro el puente de diciembre en el que no encuentra uno alguna pista de esquí por la que deslizarse pero también es verdad que estos días en las estaciones de esquí con pistas abiertas en España no cabe un esquiador más... claro que estos días no son más que el punto de partida de la temporada ¿dónde se puede esquiar desde ya mismo? A continuación hacemos un repaso por las estaciones de esquí más madrugadoras de nuestro país para que puedas planificar tu primera escapada a la nieve:

La de Baqueira-Beret, en el Pirineo catalán, no es solo una de las estaciones más famosas de España o la que suele elegir la Familia Real para deslizarse por la nieve, es también de las más tempraneras y exclusivas: tempranera porque abrió el pasado 25 de noviembre y exclusiva porque cuenta, además, con un Après Ski de lujo y escándalo, un Champagne Bar regentado por Moöet & Chandon: Moët Winter Lounge.

Esquiar | Pixabay

Sin salir del Pirineo catalán podemos esquiar también en Boí Taüll, Port Ainé, Espot Esquí, La Molina, Masella y Vall de Nuria porque todas estas estaciones abrieron sus pistas el pasado 5 de diciembre, Port del Comte lo hizo el día 6; Sierra Nevada recibe ya también a los amantes de la nieve y el esquí desde el pasado 3 de diciembre; ¿y en cuanto al Pirineo aragonés? Le falta todavía un poco de nieve... pero es ya sólo cuestión de días que puedan sumarse a la fiesta de los deportes de invierno abriendo también sus pistas.

¿Buscas un gran viaje de esquí con nieve asegurada? Entonces seguro que ya estás mirando a los Alpes porque las estaciones de esquí de estas montañas (tanto en su vertiente suiza como en la francesa o la italiana) están ya a pleno rendimiento, las que abren en diciembre son las que lo hacen más tarde, de hecho las estaciones de esquí más importantes de los Alpes inauguran la temporada en noviembre, algunas incluso en octubre: en los Dolomitas (Alpes italianos) se puede esquiar desde mediados de noviembre, en Stubai (Alpes autríacos) desde mediados de octubre y en Saint Moritz (Alpes suizos) desde finales de noviembre.