Cuenta atrás para el Mercado de Adviento en Hall

¿Tienes ya tu calendario de Adviento? ¿Has decorado la casa? ¿Amas la Navidad? Pues te gustará saber que cinco semanas antes de que lleguen las Navidades, Austria se transforma en todo esto y mucho más. La nieve, junto con las luces y las decoraciones típicas de estas señaladas fechas convierten las calles de sus pueblos y ciudades en románticos escenarios con coquetos Mercados de Navidad. La magia del Adviento, y la ilusión y la alegría en el ambiente, hacen de esta época un destino ideal para conocer el país con toda la familia.

Una vez allí, no podemos dejar de acercarnos a la región alpina del Tirol. Bien para descubrir sus pequeñas ciudades históricas cerca de Innsbruck, la capital, o bien para disfrutar de sus pequeños pueblos de montaña con sus paisajes cubiertos de nieve, donde se cuida, y mucho, la tradición navideña.



En Hall, en el casco antiguo medieval más grande del Tirol, el adviento se celebra por todo lo alto, con una iluminación muy especial. A esta pequeña ciudad histórica llegarás cómodamente en tren desde Innsbruck, ya que está a tan solo 9 kilómetros de la capital.



Las callejuelas se iluminan con estrellas, ángeles, velas, y otros motivos de Navidad. El ambiente es tan mágico que hará las delicias de los amantes de estas entrañables fiestas. Todo es coqueto, apasionante y precioso. Unos días que se viven intensamente y que encantarán a los más pequeños de la casa. En las fachadas de los edificios se proyectan los días del calendario de Navidad y los días que van pasando se iluminan con colores. Es un calendario de Adviento en directo. Además, los mercados exponen y venden la tradicional artesanía navideña y las exquisitas delicias culinarias de esta época.



El viernes 20 de noviembre, en la plaza Oberer Stadtplatz de Hall, se inaugura el Mercado de Adviento. Como en años anteriores, también permanecerá abierto diariamente hasta el 24 de diciembre. A partir de las 18 h., la gente se reúne para oír cantar a los coros navideños, y para escuchar la música de las trompetas que dan un toque festivo al mercado de Navidad. Las actividades para los más pequeños comienzan a partir de las 17h. Narradores de cuentos, historias y leyendas, mimos y un bosque de hadas cautivarán a toda la familia cada día, bien en la "escalera de los cuentos" o en medio del mercado de Adviento. Y hay además un pequeño zoo de animales que se pueden acariciar, y paseos en ponis o en el camello Ali, que circula por las calles en el Mercado de Adviento de Hall. No se lo van a querer perder.



Y por si esto fuera poco, el jueves día 6 de diciembre, el mismísimo San Nicolás visita la ciudad con su séquito y delante del mercado de Navidad, da su tradicional discurso y canta villancicos con los niños. Los horarios del Mercado de Adviento de Hall son de lunes a viernes de 15 a 20 h., los sábados de 10 a 20 h., y los domingos de 13 a 20 h.



Tanto para comprar un regalo, como para quedar con amigos, como para ver las caritas radiantes de los niños, la visita al Mercado de Adviento es imprescindible. Vas a pasar momentos alegres y divertidos. Y esto no solo una vez, sino todas, porque la oferta varía casi diariamente, ya que muchos de los puestos están dirigidos alternativamente por varios comerciantes.



En Tirol, el tiempo de Adviento es muy especial. Las costumbres y tradiciones están profundamente arraigadas y se comparte la alegría con todos aquellos que los visitan. Encontrarás mercados en Hall, en Innsbruck, en Kitzbühel, en Kufstein, en Lienz, en Mayrhofen, en St. Johann y en Rattenberg.



Prepárate para disfrutar de una taza de vino caliente y especiado y del romántico Mercado de Adviento en el casco antiguo de Hall en el Tirol. La región de Hall-Wattens tiene mucho que ofrecer, y no dejes de visitar la Torre de la Casa de la Moneda, símbolo de la ciudad de Hall, y el impresionante mundo de Crystal de Swarovski.

