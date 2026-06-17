¿Cuánto cuesta visitar algunos de los monumentos más famosos del mundo?

De joyas está repleto el mundo. Algunas son producto de la naturaleza, pero otras son el resultado de artistas que han querido dejar su huella. Y es que, si hablamos de creaciones realizadas por el ser humano, sería imposible enumerar de mejor a peor una obra. Pues, muchas son inigualables a su manera. Una situación fantástica para todo aquel amante del arte y de conocer nuevos lugares. Sin embargo, con el paso de los años, el nivel de vida a crecido en el mundo. Una situación que provoca, a su vez, un encarecimiento de los costes.

Ser turista, en pleno 2026, requiere de tener unos buenos ahorros guardados. Pues, para disfrutar y conocer, hay que gastar. De hecho, si queremos ver algunos de los monumentos más icónicos, hay que tener dinero reservado. El motivo de esto, mayoritariamente, es que se necesita un mantenimiento para la conservación de las obras. Y es que, viajar no es económico. Pero, ¿cuánto hay que pagar para ver algunas de las obras más destacadas a nivel global? Realizamos un repaso.

Petra (Jordania)

Petra | Pixabay

Considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, la ciudad esculpida en piedra se ha convertido en una de las grandes joyas de nuestros días. Cada día, son miles los turistas, de todas las regiones del mundo, los que acuden para verlo en primera persona. Pero, es importante tener en cuenta que, antes de entrar, hay que pagar una entrada que presenta un coste de 50 dinares, lo que equivale a casi 66 euros el día.

Buckingham Palace (Londres)

Buckingham Palace | Pixabay

Ir a Londres significa disfrutar de un viaje repleto de emociones, arte y cultura.Teniendo en cuenta que el sistema monárquico de Reino Unido es conocido a nivel global, no es de extrañar que cada vez sean más los turistas que quieran ver sus palacios de cerca. En el caso de Buckingham Palace, se realizan visitas por el interior y por el Palacio Real. Pero, el asistente deberá pagar una entrada de 68,36 euros.

La Sagrada Familia (Barcelona)

Sagrada Familia | Pixabay

Si hablamos de arte a nivel nacional, uno de los monumentos que más turistas atrae cada día es la Sagrada Familia. Sin embargo, el coste para ver esta magnífica obra no es barato. Pues, dependiendo de la opción deseada, es más económico o más caro. Y es que, entre las opcionales se encuentra el tener visita guiada por un experto, ver la iglesia o añadir también la torre. Así pues, los precios varían desde los 26 a los 40 euros.

Coliseo de Roma (Italia)

Coliseo | Pixabay

Considerada como una parada obligatoria para todo aquel que vista Roma, el Coliseo se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad. Cada día se forman grandes colas de turistas que llegan de todas las partes del mundo con el objetivo de ver esta joya en primera persona. Pero, es importante señalar que presenta diversos precios. Dependiendo de lo que se quiera ver, hay diversos packs. Por lo tanto, los precios van desde los 29 a los 85 euros por persona.

Gran Muralla China

Muralla China | Pixabay

Construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI, se sabe que este extenso sistema de fortificaciones fue creado con el objetivo principal de proteger el Imperio chino de invasiones y ataques. Debido a su importancia histórica, es bastante común que se formen aglomeraciones. Pero, hay que tener en cuenta que la Gran Muralla China se divide en varias secciones (Badaling, Mutianyu, Jiankou y Jinshanling). Así pues, el precio de las entradas varía dependiendo del tipo de pack. Pero, si se opta por la opción de ‘Entrada + Bus + Tobogán/Teleférico’, el coste será de unos 20 euros, aproximadamente, por persona.

Taj Mahal (India)

Taj Mahal | Pixabay

No todo el mundo sabe que este maravilloso edificio es la prueba de una historia de amor. Y es que, este gran mausoleo de mármol fue construido por el emperador mongol Shah Jahan en honor a Mumtaz Mahal, su esposa favorita fallecida. Una joya que ha perdurado en el tiempo y que se encuentra en Agra, siendo contemplada cada día por miles de personas. Asimismo, al igual que las obras anteriores, hay que pagar para poder verlo. En este caso, el visitante debe pagar una entrada que presenta un coste de 1.100 rupias indias, lo que equivale a 13 euros. Sin embargo, si se desea visitar el interior, a la entrada se le suman 200 rupias, lo que equivale a 2,5 euros.

Cristo Redentor (Brasil)

Cristo Redentor | Pixabay

Una de las siete maravillas del mundo moderno se encuentra en Río de Janeiro, en Brasil. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, la obra es también conocida como el Cristo de Corcovado y se encuentra a 709 metros sobre el nivel del mar. Una figura que impresiona nada más verla y que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Para poder verla, se recomienda comprar la entrada online, pues se generan grandes colas en el lugar. Pero, dependiendo del medio de acceso, presenta un coste de 15 a 20 euros.