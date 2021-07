¿Cuáles son los platos de la gastronomía veraniega nacional que no puedes dejar de degustar en tus viajes?

La gastronomía española es rica a rabiar, de ahí que nuestro país sea destino preferente para los amantes del turismo gastronómico; y es que además de ser rica a rabiar es terriblemente variada, cambia notablemente del invierno al verano, incluso en otoño y en primavera y cambia también una barbaridad en función de la zona de España a la que vayamos: no se come igual en Galicia que en Andalucía ni en Valencia igual que en León donde también se come diferente de como se come en el País Vasco.

Hoy nos vamos de turismo gastronómico veraniego sin salir de la península ¿qué platos de vienen a la cabeza? gazpacho, salmorejo, parrilladas de verduras, espetos, paella, arroz a banda... ¿y dónde vamos a degustar qué?

Parrilladas de verduras y también frutas ¿dónde? seguramente en toda España pero muy especialmente en nuestra huerta que está en el Mediterráneo ¿Murcia? Sin duda es una buena opción.

Verduras | Pixabay

No solo de arroz vive el hombre... aunque en verano cabe que sí porque si viajas al Levante español bien podrías pasarte el verano viviendo de arroz: de paella y de arroz negro y también de arroz a banda.

Paella | Pixabay

Lo de las frituras de pescado es algo muy andaluz y muy rico pero en el verano malagueño lo que no puedes dejar de degustar son los espetos.

Espetos | Pixabay

Y nos quedamos en Andalucía porque no se nos ocurre mejor lugar para disfrutar de un salmorejo cordobés. ¿Eres más de gazpacho? ¿dónde mejor que en Andalucía para degustarlo?.

Salmorejo | Pixabay

Y no creas que esto es todo aunque sea lo que destacamos especialmente: ¿quien querría perderse un pulpo á feira o una tortilla de Betanzos en Galicia y un melón con jamón o una ensaladilla rusa en cualquier parte? ¿y un ajoblanco en Extremadura? Y luego está el postre, aquí no dudamos ni diversificamos, nos vamos a Alicante a disfrutar de todos y cada uno de los sabores de helados artesanos de Jijona.