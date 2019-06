A Coruña en 5 bocados con estrella

Las vacaciones son, más que ningún otro momento del año, el tiempo de satisfacer nuestros sentidos dándonos el gusto de sentirnos bien en todos ellos; y en este asunto la gastronomía tiene mucho que decir porque el deleite que provoca es absoluto; se come por los ojos además de por la boca, seducen los aromas del plato y también las texturas de los alimentos, la banda sonora corre ya de tu cuenta a no ser que decidas comer en la cocina, cosa que ya puede hacerse en algunos de los restaurantes más valorados de nuestro país, porque en ese caso será el chisporroteo del aceite, el batir de huevos o la plancha al cerrar la carne la que marque el ritmo de la comida. En la rica gastronomía patria hay propuestas para todos los gustos pero si alguna es más incuestionable que cualquier otra, esa es sin duda la del norte; un norte gastronómico que tira a vanguardia hacia el este en la costa catalana, hace convivir vanguardia y tradición camino del oeste a su paso por el País Vasco y reverencia la tradición, aun sin cerrarse a los nuevos modos, cuando cruza Finisterre. Nos dirigimos hoy hace ese noroeste vivo y marítimo en el que comer es un placer tradicional; las propuestas son infinitas, desde el clásico tapeo coruñés a los mejores mariscos en A Costa da Morte, sin olvidar la ternera gallega ni otras delicias de la tierra y del mar como las algas, que son toda una delicatessen. Ante la gran variedad, nosotros queremos recomendarte hoy 5 restaurantes con otras tantas Estrellas Michelín, una por cocina; son cinco de las mejores propuestas gastronómicas del norte de España y su precio no las hace imposibles. Ýrbore da Veira y Alborada hace brillar A Coruña en el cielo de las Estrellas Michelín; O Retiro da Costiña y A Estación ponen Santa Comba y Cambre en el mapa gastronómico internacional y As Garzas eleva Malpica, un tradicional pueblo marinero de A Costa da Morte, al lugar de los mejores rincones del mundo para comerte el mar. Ven al norte, disfruta sus soberbias playas oleadas, agrestes y de Atlántico puro, relájate en las pequeñas calas de ría y mar en calma y, sobre todo, cómete el noroeste con estrella y convierte tu viaje en una aventura inolvidable.