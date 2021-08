Cuando elegimos un destino para disfrutar de nuestras vacaciones lo hacemos atraídos por algo en particular ¿por qué viajamos al Mediterráneo en verano? Por el clima, las playas y la gastronomía, sin duda, pero una vez llegamos a cualquiera que sea el rincón mediterráneo que hayamos elegido descubrimos y disfrutamos mucho más de lo que esperábamos y eso sucede gracias en gran medida a los vestigios de la historia que guarda el Mediterráneo, a sus leyendas, que son las raíces de la civilización occidental, y a las actividades organizadas para deleitarnos, actividades como el cine de verano.

Si eres de los que ha tomado la sabia decisión de viajar a Palma durante el mes de agosto, no lo dudes, disfrutar de su cine de verano -Cinema a la fresca- es una de las cosas que no puedes dejar de hacer en la ciudad; las películas se proyectarán en el Parc de Ses Voltes, delante de la Catedral de La Seu y el Palacio de La Almudaina de modo que lo espectacular no será solo la película ni disfrutarla al aire libre sino también el entorno.

Cinema a la fresca. Cine de verano en Palma | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Seguro que este verano tienes mono de cine porque, a cuenta de la pandemia y de lo cerradas que resultan las salas de cine tradicionales, habrás ido al cine menos de lo que acostumbrabas, esa es otra de las razones por las que Cinema a la fresca es tan buena idea, todo lo que sean actividades al aire libre ahora que todavía seguimos de pelea con la pandemia es una gran idea. Además, el acceso para disfrutar de este espectacular cine de verano es gratuito, eso sí, el aforo es limitado así que una vez elijas día y película no vayas con el tiempo justo: la sesión durante el mes de agosto comienza a las 21.30 y del 31 al 11 de septiembre, último día de proyección, a las 21.00 horas.

¿Qué películas podrás ver? Gravity, Futbolín, Los Croods, Gru 2, Justin y la espada del valor, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Mud, Friends... Consulta el programa de Cinema a la fresca para elegir día y película y recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio.