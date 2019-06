El Carnaval de Cádiz entre chirigotas y mucha guasa

La cuenta atrás ha empezado. Apenas quedan unos días para el comienzo oficial de una de las fiestas con más adeptos alrededor del mundo, el Carnaval. En nuestro país no son pocas las ciudades en las que disfrutar de la mejor versión de esta celebración marcada por la música más festiva y los disfraces más osados. La cuestión a fin de cuentas, y sea cual sea nuestro destino, es pasarlo bien y dejar la timidez en casa. Justamente hacia el sur, en tierras gaditanas nos encontramos uno de los Carnavales más dicharacheros y desvergonzados del panorama nacional, en el que no hay lugar a la discreción ni a la tristeza. El Carnaval de Cádiz arranca el próximo jueves 27 de febrero con la proclama -en la concurrida Plaza de San Antonio- de la Diosa adulta, elegida de entre 24 jóvenes candidatas a ninfas. La inauguración del alumbrado en la ciudad acompaña el comienzo de los actos, que proseguirán al día siguiente con la Gran Final COAC (o lo que es lo mismo: con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas), donde se verán las caras las mejores agrupaciones de esta edición, entre las que podremos encontrarnos diferentes modalidades, como coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. El sábado, Cádiz se desperezará de la resaca de la noche anterior a golpe de Carrusel de Coros, en el que diferentes grupos ofrecen sus tangos sobre bateas a un público entregado a la guasa en estado puro. La fiesta no cesa por las calles de esta hermosa localidad andaluza, donde gaditanos y foráneos disfrazados se dan cita en de sus zonas más carnavalescas para disfrutar de las murgas y charangas no oficiales, que sumen a la ciudad en un baile continúo. Ya entrada la noche de este primero de marzo, los gaditanos escucharán el pregón, en esta ocasión a cargo de la Chirigota del Love, una veterana agrupación que a buen seguro hará las delicias de los asistentes, quienes no podrán perderse la VI Gala del Carnaval, celebrada en su Gran Teatro Falla, donde subirán al escenario los premiados en el COAC para amenizar la velada. La Gran Cabalgata, dedicada este año al mundo cinematográfico, tendrá lugar el domingo por la tarde, tras el desfile de agrupaciones, que se repetirá a lo largo del Carnaval por itinerarios distintos. Tras varios días de diversión asegurada, pasodobles-cuplés-tangos-poporrís-y-parodias varias, Cádiz se despedirá oficialmente de su fiesta grande con la quema del Dios Momo, personificado en esta edición por Tino Tovar, autor de reputada trayectoria dentro del carnaval gaditano. El domingo siguiente a la quema de la Bruja Piti, el Carnaval Chiquito cerrará los actos de esta edición 2014, en la que no nos cabe la menor duda de que descubriremos versos gloriosos y cargados de humor gaditano. Esperamos que lo disfruten y no dejen de cantar.