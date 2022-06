Si buscas una escapada rockera, pon rumbo a Vitoria-Gasteiz del 16 al18 de junio

El Azkena Rock Festival vuelve a sonar y lo hace al ritmo de grupos como The Offspring, Patti Smith & Band, Social Distorsion o Ilegales entre otros muchos; será del 16 al 18 de junio y se tratará de una edición muy especial no solo porque, tras la pandemia, haya muchas ganas de música, fiesta y conciertos sino también porque este festival celebra su veinte aniversario y contará con un cartel en el que aparecen tanto grupos consagrados como otros que darán mucho que hablar en un futuro no muy lejano. Si eres de los amantes la música, el rock, los conciertos y los festivale seguro que no necesitas que te digamos mucho más para tener claro que Vitoria Gasteiz y su Azkena Rock Festival son tu escapada de mitad de junio pero es que, además, acercarte a esta localidad vasca a disfrutar de tus grupos favoritos te permitirá también conocer una ciudad famosa por su almendra medieval, su catedral y también por sus ricos pintxos.

Cartel de la XX Edición del Azkena Rock Festival | Imagen cortesía de RV Edipress

Fue en el año 2002 cuando se celebró por primera vez en Azkena Rock Festival en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, y desde el principio en su cartel han estado incluido grupos de notable importancia, por sus escenarios han pasado grupos tan importantes como Deep Purple u otros como Social Distorsion que, además, repite este año; ¿eres de los festivaleros de corazón? Entonce seguro que irás en plan mochilero y de camping, cuanto más cerca del recinto de conciertos mejor ¿prefieres acomodarte un poco mejor? No te pierdas entonces la acampada para sibaritas, en plan glamping (con cama y desayuno buffet incluido); Si el tren de la acampada para ti ya pasó no debes preocuparte, la oferta de hoteles para todos los bolsillos o casas rurales es amplia. ¿Quieres darte un capricho y descansar como un rey antes y después de los conciertos? (Gran Hotel Lakúa, Hotel Arts-Gasteiz, AC Hotel by Marriott General Alava...).

¿Cosas que debes saber para disfrutar del Azkena Rock Festival? Que el jueves jueves 16 podrás acceder al recinto del festival a partir de las 6 de la tarde y permanecer allí hasta las 4,30 de la madrugada, el horario para viernes y sábado es más amplio: de 5 de la tarde a 6.30 de la mañana; el aparcamiento es gratuito y los menores deben contar con una autorización para acceder al recinto (los menores de 16 años deben ir además acompañados de un adulto y los menores de 14 años acceden gratis); ni se te ocurra tratar de acceder al recinto con bicicleta o skate, mascotas, palos selfie, cadenas, patines, bocinas de aire, punteros láser, fuegos artificiales, cometas o pistolas de agua, está prohibido; y no olvides tu gorra ni tus gafas desol.