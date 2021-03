Así es el espectacular Torcal de Antequera de Málaga

El mundo está lleno de montañas curiosas y bonitas y, por suerte, podemos decir que en Andalucía tenemos una prácticamente única en Europa. Hablamos del Paraje Natural Torcal de Antequera, situado en lo más alto de esta localidad, no muy lejos de la ciudad de Málaga.

Se trata de uno de los más impresionantes ejemplos de relieve cárstico de todo nuestro continente y tiene este nombre porque está repleto de torcas o dolinas. ¿Qué son? Pues son pequeñas depresiones de forma circular y con fondo llano que a lo largo de los años se van rellenando con los residuos que se forman por la actividad erosiva del agua. Es decir, con arcilla de descalcificación.

Así, el Torcal de Antequera es un conjunto de multitud de estas extrañas y curiosas formaciones. Aunque su nombre y la explicación resulten algo complejos, una vez lo ves es muy fácil de entender. Son piedras de base circular pero planas, situadas unas sobre las otras, que dan lugar a una especie de torre de las mismas.

Antequera | Pixabay

Puede que dicho así no suene para tanto, pero lo cierto es que el paisaje que crean te hace sentir en otro planeta. Sobre todo cuando el ambiente se cubre de niebla, algo habitual por su clima de alta montaña. En esas ocasiones en las que no puedes ver a más de dos metros de distancia el paisaje es mucho más increíble todavía, pese a que no tengas vistas panorámicas.

Así, puedes visitar el Torcal de Antequera, declarado Sitio de Interés Nacional en 1929, mediante visitas guiadas o visitas por libre. Si lo haces por tu cuenta debes saber que tienes tres rutas señalizadas que puedes seguir: la verde, la amarilla o la naranja, siendo la primera la más sencilla y la última la de mayor dificultad.

Las rutas verde y amarilla son rutas circulares, la primera de kilómetro y medio y la segunda de tres kilómetros. Ambas se cruzan en algunos puntos, pero en otros te muestran zonas diferentes. Por lo que hace a la ruta naranja, esta es la de más dificultad puesto que te lleva a la parte alta del Torcal.

El Torcal de Antequera | Pixabay

Pero sea cual sea la ruta que elijas, debes seguir ciertas recomendaciones. Estas son llevar calzado adecuado para el senderismo, puesto que se trata de terrenos llenos de piedras y resbaladizos en algunas ocasiones.

Además, debes llevar ropa de abrigo por si refresca o pillas uno de sus habituales días de niebla. No puedes olvidarte del agua y de la comida. Por supuesto, no debes salir de los caminos señalizados y, aunque no debería decirse, tampoco ensuciar o alterar el medio ambiente.