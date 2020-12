Alcazaba de Málaga: 5 curiosidades que debes conocer

Málaga es una de las ciudades más bonitas de España y, entre otras tantas cuestiones, es por la preciosa Alcazaba. Se trata de uno de los monumentos de carácter histórico que más visitas recibe, a lo largo de los años. Fue construida entre 1057 y 1063 en un lugar absolutamente estratégico en cuanto a defensa se refiere.

¿La razón? La Alcazaba de Málaga está a los mismos pies del Gibralfaro. Cabe destacar que, a pesar de que esos sean los años en los que se construyó, en 1279 sufrió una reforma tras la conquista por parte del Reino Nazarí. De ahí que, en la actualidad, sea una de las construcciones musulmanas más bonitas y, además, una de las mejor conservadas en España. Por ese mismo motivo, es el instante perfecto para descubrir una serie de curiosidades de este precioso monumento malagueño.

Su estructura tiene una finalidad defensiva

De hecho, era uno de los más sorprendentes de la época. Como dato, cabe destacar que tiene un total de tres recintos cuya actuación es la de mera barrera defensiva. Esto hacía que no se pudiera llegar a acceder a la ciudad tan sencillamente algo que, desde luego, era absolutamente crucial por aquel entonces.

¿Sabías del “Pozo Airón”?

Es uno de los grandes secretos de la Alcazaba malagueña y, siendo honestos, no es para menos. Lo que realmente mostraba este pozo era la espectacular capacidad que tenían de abastecer, sin ningún tipo de problema, a toda la ciudad. Llegaron a cavar, aproximadamente, 40 metros de profundidad para asegurarse de que el palacio tuviera el suministro de agua que necesitara en todo momento. Así pues, no tenían por qué salir y, por tanto, no tendrían que enfrentarse a ningún tipo de peligro. Un dato curioso pero, de nuevo, con carácter defensivo también.

Alcazaba, Málaga | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Existe una vía de escape en su interior

Algo que parece obvio, pero que muy pocos conocen que existe en realidad. Hay un espacio intermedio entre las fortificaciones, para poder preservar la seguridad de los habitantes que se encontraban dentro de la fortaleza. Este secreto llega hasta la misma torre del homenaje. Es una manera de salir de allí sin necesidad de atravesar toda la ciudad.

Las mazmorras tienen una forma un tanto peculiar

Lo que te preguntarás es lo siguiente: ¿Qué forma tienen esas mazmorras? Nada más y nada menos que de embudo invertido bajo tierra. Así pues, para poder reflejar el castigo que se infringía a los presos, se les podía ver desde los diversos recintos de carácter defensivo que están cerrados al público.

El patio de armas ¿fue un barrio?

Así es, un barrio de la ciudad. De hecho, la plaza central fue conocida como la de San Gabriel. Es un lugar absolutamente idílico y privilegiado, ya que es el sitio perfecto para poder apreciar lo preciosa que es la Alcazaba y, sobre todo, la maravillosa ciudad de Málaga.