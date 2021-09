Del 9 al 17 de octubre Zaragoza siente la cultura… y a la Virgen del Pilar

Zaragoza lleva ya varias semanas preparándose para celebrar sus no fiestas; cabe que no sean tan espectaculares como en años anteriores porque si bien este año la pandemia no conseguirá evitar su celebración, si va a condicionarla aunque lo cierto es que hay tantas ganas de fiesta, de teatro, circo, danza, humor, payasos, mimos y, por supuesto, de la icónica ofrenda floral a la Virgen del Pilar.

Lo primero que debes saber de las Fiestas (o no fiestas) del Pilar de 2021 es que todos los eventos tendrán restricción de aforo por lo que será indispensable que hagas tu reserva con cierta antelación y, a pesar de esta exigencia de reserva, buena parte de los eventos contarán entrada gratuita. Más allá de este requisito y de los clásicos de la pandemia (la mascarilla obligatoria en interiores y donde no pueda respetarse el metro y medio de distancia de seguridad) además de una correcta y completa higiene de manos, las Fiestas del Pilar están preparadas y listas para que puedas disfrutarlas.

Zaragoza | Pixabay

Hasta 250 actos se celebrarán a lo largo y ancho de la ciudad de Zaragoza entre el día 9 y el 17 de octubre: habrá conciertos, actuaciones de jotas, actividades infantiles, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y diferentes actividades de ocio juvenil; también habrá feria de artesanía, muestras gastronómicas y ferias infantiles e incluso una feria de la cerveza en el parque de atracciones. ¿Conciertos? Fangoria el día 9, Hombres G y Mikel Erentxun el día 11, Vetusta Morla el día 14, El Barrio y M-Clan el día 15, David deMaría el día 16 y O'Funk'illo el día 17.

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar | Imagen de Fernando en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Claro que el momento estelar de las Fiestas del Pilar se vive siempre el día 12 de octubre, al contrario de lo que sucedió el año pasado, este año sí habrá ofrenda floral pero se hará con las restricciones de aforo necesarias para evitar aglomeraciones y por eso también se ofrece la opción de hacer una ofrenda floral virtual tal y como se hizo el año pasado.

Lo que echaremos de menos: todo aquello que hace que muchos hablen más de las no fiestas del Pilar que de las fiestas: no habrá pregón, tampoco feria taurina ni fuegos artificiales, también permanecerán cerrados los grandes espacios de conciertos y gastronomía (Espacio Zity, Ebro Food Trucks o la Carpa Aragón).

Si tienes claro que Zaragoza es el mejor destino de todos los posibles para disfrutar del puente del Pilar, cosa con la que dicho sea de paso estamos totalmente deacuerdo, toma buena nota de la web del Ayuntamiento de la ciudad para informarte de todos los actos que se celebrarán día a día desde el 9 al 17 de octubre, es esta: No Fiestas del Pilar 2021 - Ayuntamiento de Zaragoza.