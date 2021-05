7 pueblos para disfrutar unas estupendas vacaciones en la provincia de Almería

No hay rincón de nuestra costa mediterránea que no merezca una visita, al menos, en verano; hoy nos vamos a Almería para recomendaros 7 pueblos en los que pasar unas estupendas vacaciones de verano; por supuesto no están todos los que son pero sí son todos los que están del mismo modo que la excursión que debes hacer pernoctes donde pernoctes es la visita al Cabo de Gata y sus idílicas playas.

Mojácar | Imagen de INDALOMANIA en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Mojácar

Mojácar es uno de los pueblos más bonitos de España y está encaramado en una colina; enamora por sus casitas blancas apiñadas y sus callejuelas estrechas mientras Mojácar Playa es conocido como la Ibiza del sur, lo que ya te da una pista del ambiente playero y de fiesta que puedes disfrutar en esta localidad almeriense. Además, a modo de curiosidad, es en Mojácar donde más verás el símbolo del Indalo que es el talismán de Almería ¿por qué? Porque Mojácar es el Pueblo Indalo, de hecho tradicionalmente los habitantes de esta localidad pintaban este símbolo a las puertas de sus casas, es un símbolo de buena suerte.

Garrucha | Pixabay

Garrucha

Cerca de Mojácar está Garrucha y no dudes que aunque hayas elegido la Ibiza del sur para alojarte disfrutarás de lo lindo de un tardeo, cena incluida, en el puerto de Garrucha; y es que aunque el turismo se ha ido abriendo hueco en esta localidad, mantiene su puerto de ahí que su oferta gastronómica sea tan rica y marinera, no puedes marcharte de aquí sin probar la gamba roja de Garrucha. Claro que Garrucha es mucho más que sus gambas rojas, es su pasero marítimo con su malecón, sus jardines, sus playas y, por supuesto, la zona deportiva del puerto.

El Playazo, Vera | Imagen de Seryam en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Vera

Hemos empezado nuestra ruta por la costa de Almería en dos pueblos fiesteros y a la vez familiares, ahora vamos a cambiar un poco (solo un poco) el estilo porque nos vamos a Vera, un pueblo que tiene espacio para el turismo familiar pero que es sobre todo una referencia entre los destinos para los amantes del naturismo. Lo primero que debes saber es que el único hotel 100% nudista y naturista de España está en Vera, también hay urbanizaciones naturistas y una parte de los 6 kilómetros de playas de Vera son nudistas, especialmente las de la zona norte de la playa del Playazo.

Carboneras | Pixabay

Carboneras

Volvemos a cambiar el tercio, esta vez para hablar de ecoturismo porque el municipio de Carboneras está dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar así que si lo que buscas es naturaleza y maravillosas playas este puede ser tu destino, eso sí, ten en cuenta que el nucleo urbano del pueblo está excluido de la zona natural porque cuenta a su vez con una zona industrial en la que está la desaladora más grande de Europa. ¿Lo mejor de Carboneras? lo cerca que está de una de las playas más espectaculares de España: la Playa de los Muertos.

Roquetas de Mar | Imagen de dominio público en Wikipedia

Roquetas de Mar

Es, probablemente, el pueblo más popular y más turístico de toda la costa de Almería, es en realidad todo un centro turístico con más de 25.000 plazas hoteleras, campo de golf, parque acuático, acuario, auditorio, puerto deportivo, centro comercial, paseo marítimo, una estupenda oferta de restauración y ocio nocturno... Es todo un parque de ocio bañado por el Mediterráneo así que si eres de los que disfruta de la oferta tradicional de sol y playa acompañada de fiesta y baile te encantará.

Vista aérea de Aguadulce | Imagen de kallerna en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Aguadulce (Roquetas de Mar)

Si quieres tener certa el centro de ocio que es en sí mismo Roquetas de Mar pero no instalarte en el centro de la fiesta tal vez Aguadulce sea tu destino perfecto porque pertenece a Roquetas y además ir de aquí a Almería capital te permitirá disfrutar de una excursión magnífica rodando por una carretera trazada sobre espectaculares barrancos; si además eres de los que prefiere alquilar un apartamento que alojarse en un hotel en Aguadulce encontrarás una oferta realmente interesante porque se trata de una localidad que, antes de su boom turístico, era el pueblo de verano segunda residencia de quienes vivían en Almería capital. Buenas playas, puerto de mar y paseo marítimo ¿qué más se puede pedir?

Puerto deportivo de Almerimar | Imagen de Steve Slater en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Almerimar (El Ejido)

Hablar de Amerimar es hablar del segundo puerto de mar más grande de Andalucía, es en realidad una urbanización que pertenece a El Ejido y que se ha convertido en el destino ideal de los amantes de los deportes náuticos y del golf. Además los amantes irredentos de la playa tendrán donde elegir porque Almerimar cuenta con 5 kilómetros de playas urbanas y otros tantos de playas vírgenes que forman parte del espacio natural protegido Punta Entinas-Sabinar. Un par de detalles: las playas de Almerimar son de arena oscura de grano grueso lo que resulta a la vista menos paradisíaco pero más cómodo porque es una arena que no se pega a la piel. Los amantes del nudismo y del naturismo tienen también su espacio en Almerimar porque las playas de Punta Entinas se practica el nudismo.