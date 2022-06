5 ciudades europeas para recorrer en bicicleta más allá de Ámsterdam y Copenhague

La bicicleta es uno de los mejores medios de transporte cuando recorres una ciudad nueva. Puedes viajar con tu bicicleta desde casa o alquilar una para descubrir la ciudad de una forma rápida, barata y divertida. Y es que hay ciudades que están precisamente diseñadas para ir pedaleando sobre dos ruedas.

Mucho se ha hablado de Copenhague y Ámsterdam como dos de los lugares más estupendos para rodar, pero si estos lugares ya están tachados en tu lista de viajes, te recomendamos otras cinco ciudades que será un gusto recorrer pedaleando.

París, Francia

Conocida por la luz, el arte y la moda, la capital francesa es una opción más que perfecta para explorar en bicicleta. En los últimos años su alcaldesa, Anne Hidalgo, se ha esforzado en aumentar los carriles bicis parisinos, su objetivo es que París sea 100% transitable en 2026.

Esta ciudad es tan impresionante como emblemática y, la recorras como la recorras, siempre te dejará boquiabierto. Puedes recorrerla siguiendo el tránsito del río Sena. De esta forma, tendrás unas hermosas vistas de la Torre Eiffel mientras ruedas por la Plaza de l’Alma, aprecias la majestuosidad del Arc de Triomphe y bajas la avenida hasta los Campos Elíseos.

Otra de las rutas que puedes hacer es rodar a lo largo de los canales. Este paseo te llevará desde la Plaza de la Bastilla hasta el Parque de la Villete, un parque impresionante donde descansar mientras se aprecia la ciudad del amor.

Lo más importante es que recorras como recorras París, te va a fascinar. La ciudad de la luz tiene una gran red de carriles bicis que te facilitarán el viaje y que atraviesan todo tipo de barrios. Además, la señalización facilitará mucho tu tránsito.

Si por la razón que fuera no te atreves a hacerlo solo o te gustaría que un experto te acompañara, hay varias empresas que organizan paseos en bici guiados, un combo perfecto de diversión y deporte. Además, la asociación Paris Rando Vélo organiza todas las semanas excursiones en bici gratis. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que llegar con tu bici al punto de encuentro y empezar a rodar.

Avenida de los Campos Elíseos, París | Pixabay

Ginebra, Suiza

A los pies de los Alpes suizos y a la orilla del Lago Lemán, se levanta con imperiosa majestuosidad esta ciudad: Ginebra. El corazón de las Naciones Unidas, la fuente más alta del mundo y un casco antiguo rico en cultura e historia.

Ginebra es una de esas ciudades que tienes que visitar en bicicleta, sus vistas son alucinantes y este vehículo te dará la oportunidad de explorar una de las ciudades más impresionantes de Suiza.

¿Cómo recorrerla? No puedes perderte el centro histórico de la ciudad. Empieza el trayecto en la estación de tren de Cornavin y sube hasta el norte para empezar a rodear el Lago Lemán desde el Parc de Mon Repos.

Bajar siguiendo la orilla del lago es una auténtica maravilla que no puedes perderte. Llega hasta el puente Mont Blanc, crúzalo y continua tu paseo bordeando el lago. Entre medias, podrás parar para fotografiar el archiconocido reloj de flores del Jardín inglés o el Jet d’Eau, la que adelantábamos que era la fuente más alta del mundo con 120 metros de altura.

Durante todo el trayecto podrás hacer varios descansos, pero si de verdad quieres vivir Ginebra, lo mejor es que descanses en la arena de la playa Baby-Plage. Esta es una playa gratuita de libre acceso durante todo el año. Es pequeñita y tiene sectores de hierba, pero es perfecta para un chapuzón rápido antes de seguir rodando.

Ginebra | Puente de mayo

Berlín, Alemania

En esta lista no podría faltar el corazón del gigante alemán. Hablamos de Berlín, una de las primeras ciudades en impulsar el uso de la bicicleta, tanto para sus habitantes como para quienes llegan de visita.

Y es que recorrer pedaleando la Puerta de Brandemburgo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad porque representaba la división de Berlín Oriental y Occidental, es una maravilla sin igual. A sus espaldas encontrarás el Reichstag, la sede del Parlamento Federal, otro lugar de visita obligatoria.

Bordea el río Spree y aprovecha para observar otros edificios emblemáticos como el Bundeskanzleramt (Cancillería Federal), el Bundespräsidialamt (Presidencia Federal) o el Palacio Bellevue.

Otra de las opciones de recorrido, puede ser cruzar el Tiergarten, el parque más grande de la ciudad, o bordear sobre dos ruedas el Muro de Berlín y empaparte de lleno con la historia de la ciudad.

¿Por qué recorrer en bici esta ciudad? Berlín es muy grande, pero en bicicleta las distancias se hacen más cortas y te permite descubrir lugares que de otra forma no podrías. Además de ser el medio más sostenible y respetuoso con el medioambiente, también es uno de los que te conecta más con la ciudad.

Viajar en bicicleta te permite sentir el viento, el calor y el frío de una forma que viajando en cualquier otro medio no sentirías. Eso sí, si viajas en invierno quizás no te interese tanto moverte en bici, sobre todo si no estás acostumbrado, pues hace tanto frío que se te haría todo un mundo mover los pies y las manos.

Vista aérea de Berlín | iStock

Sevilla, España

Calles que rebosan alegría, un clima increíble y arte por todos lados, eso es Sevilla. Y es que esta ciudad sabe sacar partido a sus virtudes. Desde hace unos años, el Ayuntamiento de la capital andaluza ha invertido en mejorar la infraestructura del carril bici que recorre la ciudad.

Más de 180 kilómetros de carril y 250 estaciones de Sevici, el servicio público de la ciudad, te llaman cuando paseas. Y es que recorrer Sevilla en bici es muy sencillo, la ciudad es llana y eso la hace muy fácil de pedalear. Además, el carril bici se extiende hacia todos los barrios de la ciudad, lo cual es perfecto para recorrer de punta a punta el centro urbano de la ciudad.

¿Qué te recomendamos? Si quieres ver lo más característico de esta ciudad, lo mejor es que empieces por el Puente de Isabel II y sus impresionantes vistas al Guadalquivir. Luego, continúa por el paseo de Cristóbal Colón y encontrarás la Plaza de toros de la Real Maestranza, la que se considera el mayor referente de la tauromaquia en España.

Baja la ribera del Guadalquivir y te dejarás sorprender por la Torre del Oro, una visita obligatoria si visitas Sevilla. Si sigues pedaleando llegarás a Plaza de España, quizás el lugar más fotografiado de la ciudad: es un espacio muy amplio y con muchas curiosidades que lo hacen perfecto para visitar sobre dos ruedas.

Otros lugares que debes visitar son los Jardines del Real Alcázar, la Catedral de Sevilla y la Giralda. Todos estos lugares los encontrarás en tu camino desde el Puente de Isabel II hasta la Puerta de Jerez.

Plaza de España de Sevilla: 7 curiosidades que no te dejarán indiferente | Imagen de Francisco Colinet en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Utrecht, Países Bajos

La ciudad holandesa de impresionantes canales, Utrecht, es otra opción perfecta para recorrer en bici. Tiene cinco carriles y uno de esos, por sorprendente que parezca, fue el primero que se creó en el país, allá por el año 1885.

Todos saben que Países Bajos es uno de esos países que están hechos para ir en bici – las bicicletas superan en número a las personas -, pero no todo es Ámsterdam, en realidad, todas las ciudades están igualmente preparadas para recorrerlas sobre dos ruedas. Y es que Utrecht le está haciendo competencia a la capital y se ha convertido en un destino perfecto para moverse rodando.

Geografía llana, vistas espectaculares y distancias asequibles, estas son las razones que deben llevarte a elegir Utrecht para tu paseo en bici. Hay tanta tradición "bike friendly" que hay varias empresas que organizan visitas guiadas en bici para conocer la ciudad.

Además, hay rutas ciclistas que empiezan en el centro de Utrecht y pueden descargarse de forma gratuita. 245 kilómetros en bici y el carril bici arcoíris más largo del mundo, todo esto lo puedes encontrar en Utrecht mientras visitas sus lugares emblemáticos.

Es la cuarta ciudad más grande del país y también es la más antigua. Sus orígenes son romanos y en su centro hay varios puntos que no puedes perderte como la Plaza Domplein, la Domtoren (la torre de Iglesia más alta del país), la Domkerk (Catedral de San Martín) o el parque Lepelenburg.

Los ciclistas tienen ventajas a la hora de moverse respecto a los coches, que apenas representan un 15% del transporte dentro de la ciudad. Es más, cuenta con el parking de bicicletas más grande del mundo y acoge hasta 12.500 bicis en las inmediaciones de la estación.

Y es que Europa está repleto de ciudades adaptadas para recorrer en bicicleta solo tienes que informarte un poco y atreverte a hacer tu próximo viaje de una forma nueva y sorprendente.

Utrecht | Foto de Michielverbeek. Fuente Wikimedia Commons

