Del 17 al 26 de septiembre tienes una cita gastronómica y de cata de vinos en Roses

La Costa Brava no solo es famosa por sus playas, por su luz, por su arte o por pueblos emblemáticos como Cadaqués, también en lo gastronómico esta zona costera de España es rica a rabiar, tanto es así que aquí podrás degustar hasta 8 restaurantes con Estrella Michelin entre los que está el famoso Celler de Can Roca; pero hoy no vamos a proponerte un viaje de alta cocina sino uno mucho más popular, uno de tapeo. Y es que a finales de septiembre en Roses tratarán de ofrecernos las tapas más ricas de España y lo harán poniendo en marcha toda su creatividad culinaria en la cocina y maridándolas con vinos del Empordà.

Bodega Picasso | Imagen cortesía de Turismo de Roses

Lo de Roses del 17 al 26 de septiembre será un delicioso festín con maridaje y es que esos días se celebrará en esta bella localidad de la Costa Brava la quinta edición de su Ruta de las Tapas de Roses y Vino de la DO Empordà; 60 bares y restaurantes y 15 bogedas serán los encargados de preparar el menú, un menú a base de tapas maridadas con vinos del Empordà; además esta quinta edición (recuerda que no hay quinto malo...) se presenta con dos particularidades importantes, la primera son las ganas, las ganas de fiesta y ruta de tapas porque el año pasado, a cuenta de la pandemia, nos quedamos con las ganas de degustar esta deliciosa ruta de tapas, tuvo que ser suspendida; y la segunda tiene que ver con la tecnología: se pondrá en marcha una APP que podrás instalarte en tu móvil para ver cuáles son los bares y restaurantes que participan en este evento, dónde están ubicados y qué tapas ofrecen.

Falconera | Imagen cortesía de Turismo de Roses

3 euros por tapa y copa de vino es el exigüo precio que pagarás por degustar algunas de las mini creaciones que participan en la Ruta de las Tapas de Roses y Vino de la DO Empordà, lo harás además sin saber cuáles son las tapas que, al final del evento, se alzarán con el reconocimiento de ser las mejores tapas del evento, eso sí, gracias a la APP podrás elegir a conciencia cuales son las pequeñas obras de arte gastronómicas rosenses que quieres probar personalmente, probar y catar porque todas se sirven con su copa de vino.