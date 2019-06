Wat Rong Khun, el templo 'pop' del Budismo

Cuando hablamos de un templo budista en Tailandia, lo habitual es que tengamos que hablar de su grado de conservación y de en qué siglo fue erigido, así como la técnica que permitió por aquel entonces levantarlo en medio de la selva. Sin embargo, para contar la historia del Wat Rong Khun no hace falta un viaje mental en el tiempo... o al menos no un viaje muy largo, ya que este originalísimo templo es de 1997. Fue aquel año cuando se inauguró el primero y más importante de sus edificios. Y es que este templo está en construcción, como la Sagrada Familia de Barcelona y, al igual que la iglesia catalana, con una genialidad y originalidad únicas en el mundo. En el caso de este rincón del norte de Tailandia, de la mano del pintor tailandés reconvertido en arquitecto Chalermchai Kositpipat. Él ha mezclado el surrealismo con la tradición tailandesa y el arte pop para crear un templo hinduista y budista sin precedentes. Lo primero que llama la atención es que, por fuera, es totalmente blanco, de ahí que muchos extranjeros pregunten directamente por 'el templo blanco'. Puentes, lagos y pequeños jardines rodean al edificio (por cierto, en los lagos abundan también los peces blancos). Este color simboliza la pureza de Buda y no faltan espejos que aumentan el brillo del edificio los días de sol. Eso sí, le rodean esculturas un tanto bizarras de demonios, cráneos, marfiles, dragones... y esculturas en el suelo llenas de manos que representan el infierno, y en el que se pueden ver a los pecadores sufriendo. Es una antesala que contrasta con lo que nos espera en el interior. No es que falte la imagen de Buda en el altar, pero salvo eso, todo es 'diferente'. COmo si fuera una exposición 'pop', los murales de las paredes están decorados con pinturas en las que se pueden ver las naves de 'Star Wars', personajes de 'Matrix', 'Kung-fu Panda' o 'Avatar'… Y no solo películas, también personajes de la historia contemporánea como George W. Bush o Bin Laden. Y todo eso en una explosión de color, con naranjas, rojos y azules como tonos predominantes. Imposible pensar desde fuera que dentro puede haber este tipo de murales. Aunque con un templo tan surrealista, todo es posible.