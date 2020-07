Un viaje romántico al Alentejo portugués

2020 será un año de infausto recuerdo para muchos porque incluso quienes lograron esquivar los efectos más terribles de la pandemia del coronavirus vieron sus vidas puestas del revés: un confinamiento, una desescalada, una normalidad que no llega y a la que llamamos 'nueva normalidad' para hacernos a la idea de que estamos más cerca de recuperar la libertad de nuestras vidas... Claro que a quien esta pandemia lo encontró con fecha de boda y/o viaje puesta le ocasionó un trastorno realmente importante ¿ese es tu caso? ¿sigue tu boda en pie y el viaje en el aire? ¿quieres regalarle a tu pareja el viaje romántico con el que siempre habéis soñado? pues toma buena nota de este destino: El Alentejo, en Portugal, una zona cercana y segura en los tiempos que corren pero además cargada de belleza natural e histórica, perfecta para un viaje para dos.

Catroverde | Imagen cortesía de Turismo de El Alentejo, Portugal

Si lo primero que estás pensando en el hotel, porque un viaje romántico pide siempre un hotel si no de escándalo, casi, no te preocupes, en El Alentejo tienes para elegir: The Place, en el interior de las murallas del Castillo de Evora se nos antoja uno de los más recomendables por su intimidad y sus maravillosas vistas, además de tratarse de un lugar histórico; si sois amantes de la enología las opciones son varias, Herdade da Malhadinha Nova, Torre de Palma o Herdade do Sabroso entre ellos; Casa Azimute para los amantes del slow travel y Sao Lourenço do Berrocal para quienes se mueren por la fusión pasado-presente porque se trata de una finca agrícola bicentenaria convertida en un moderno y espectacular hotel; y si la playa es un must para ti, tenlo claro, Sublime Comporta.

Lago Aquelva | Imagen cortesía de Turismo de El Alentejo, Portugal

Y ahora que ya tenemos el hotel ¿qué podemos esperar de El Alentejo? ¡todo! se trata de una de las zonas más amplias de Portugal en la que podrás disfrutar de las playas más grandes, exclusivas y espectaculares del país (no, no solo el Algarve sabe a mar en Portugal...), también de las mejores zonas vitivinícolas del país y de historia, mucha historia; todo eso además de una gastronomía rica a rabiar y regada con los mejores vinos del país.

Elvas | Imagen cortesía de Turismo de El Alentejo, Portugal

Elvas y Évora, ciudades Patrimonio Mundial según la UNESCO, otras ciudades antiguas como Santarém, Portalegre o Beja; el lago de Alqueva, en una zona ideal para disfrutar de rutas a caballo, a pie o en bicicleta; paisajes escarpados en la costa, playas secretas y salvajes, larguísimas para pasearlas o con olas ideales para el surf.

¿Qué más se puede pedir? ¡feliz y romántico viaje!.

