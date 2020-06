Con el mundo afrontando la desescalada tras el confinamiento al que nos obligó el coronavirus y con el verano llamando a la puerta, hay un destino (que afortunadamente es múltiple) que todos buscamos y que podríamos resumir así: quiero una playa segura para pasar mis vacaciones. Pues bien, una de las más seguras está más cerca de lo que piensas, en Portugal, es la playa de Comporta.

Praia da Comporta, Portugal | Imagen cortesía de Visit Alentejo, Portugal

¿Qué es lo que hace de Comporta una playa segura este verano? hay varias razones pero las que más nos importan giran entorno a dos datos incuestionables: el Alentejo es una de las zonas de baja incidencia del coronavirus incluso en los tiempos más duros de la pandemia y la playa es tan grande (tiene 20 kilómetros de largo) que permite mantener de forma casi natural al distancia de seguridad entre los turistas que la visitan; la importante oferta de alojamientos turísticos y la medidas de seguridad de higiene implementadas en ellos siguiendo las indicaciones del gobierno portugués también ha influido a la hora de señalar a Comporta como una de las playas más seguras del mundo.

Praia da Comporta | Imagen cortesía de Visit Alentejo, Portugal

Comporta está una hora al sur de Lisboa y es una zona turística famosa entre los amantes del ecoturismo y slow travel, no es un destino masificado y sí muy natural en todo, tanto en sus paisajes como en su gastronomía; a Comporta se va a vivir del modo más natural (de hecho puedes alojarte en hoteles 'eco') y visitar su playa es un placer absoluto: se puede aparcar fácilmente y comer por la zona, mirando al mar y, antes de ver atardecer, hacer algunas compras 'eco' en las tiendas que se distribuyen a lo largo y ancho de las aldeas que salpican los campos de arroz de la zona.

Praia da Comporta | Imagen cortesía de Visit Alentejo, Portugal

Además, que la de Comporta sea una de las playas más seguras del mundo no es algo que solo digan en Portugal, lo dice un ránking que acaba de publicar 'European Best Destinations', se trata de una lista que incluye las 10 playas más seguras del mundo y Comporta ocupa el segundo lugar, el primero está en Grecia, un país que por la baja incidencia del coronavirus está también entre los destinos seguros que pero no nos queda tan a mano como Portugal.

Una curiosidad más... ¿sabías que la playa de Comporta es también famosa entre las celebrities internacionales? cuentan que hasta hace poco tiempo algunos domingos por la mañana se veía a Madonna recorriendo el arenal a caballo.