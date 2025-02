Viaja al paraíso de Vaiana, las Islas de Tahití

Playas vírgenes y de aguas cristalinas, montañas verdes e imponentes, picos volcánicos, atolones de coral, playas de arena blanca en el corazón del océano Pacífico y tradiciones polinesias y ancestrales, así son las Islas Tahití a las que viajaremos, cinematográficamente hablando, al ver la película de Disney Vaiana. Ahora bien ¿cómo son estas magníficas islas? ¿Qué podemos esperar de ellas si nos animamos a visitarlas?

Las lagunas turquesas de Bora Bora o las islas Tuamotu, los paisajes montañosos de Moorea, la naturaleza salvaje, casi virgen, de las Marquesas, los mercados de Papeete o las rayas de Maupiti (con las que podrás nadar…) son solo algunos de los lugares tahitianos que te encantará visitar, hay más; ¿quieres descubrir el estilo de vida tahitiano? No vas a viajar hasta la Polinesia solo para descubrir playas paradisíacas ¿no?.

Una de las cosas que más llama la atención a los viajeros son los hornos subterráneos popularmente conocidos como ahima’a, y lo mejor es que podrás incluso gozar de la experiencia de cocinar tu mismo en alguno de ellos; podrás también visitar granjas de perlas o plantaciones de vainilla y, por supuesto, navegar por alguna de las lagunas de aguas cristalinas del archipiélago tahitiano.

Islas de Tahití | Imagen de Audrey Svoboda, cortesía de Turismo de las Islas de Tahití

También resulta muy llamativa para los viajeros occidentales la tradición del tatuaje polinesio, se trata de una práctica ancestral que tiene un profundo significado: cuenta la vida de cada persona y sus antepasados e incluyen elementos naturales y figuras abstractas que simbolizan fuerza, protección y familia. Podrás no solo descubrir esta tradición y participar en talleres para comprender su significado y su sentido sino también hacerte un pequeño tatuaje como recuerdo imborrable de su viaje. ¿Más experiencias imperdibles? Las que podrás disfrutar en Papeete, la capital, especialmente si te animas a pasear sus mercados y descubrir su artesanía, es más podrás incluso participar en talleres de artesanía.

Claro que por mucho que te seduzca el turismo cultural y por ricas que sean las tradiciones ene estas islas, será su naturaleza lo que quedará para siempre grabado en tu memoria, más si te animas a disfrutar del submarinismo o el snorkel prácticamente en cualquiera de las Islas de Tahití.

Tatuajes polinesios | Imagen cortesía de Turismo de las Islas de Tahití

Seguro que llegarás a las Islas de Tahití con el tiempo justo para descubrirlas, solo con unos días para verlas y vivirlas así que vamos a ponerte lo fácil ¿cuáles son los lugares de las Islas de Tahití que no te puedes perder? Empezamos por la propia Tahití y en particular por la ciudad de Papeete y sus mercados y por supuesto por sus playas, donde podrás practicar surf en las playas de Papara o Taapuna; de Tahití nos vamos a Bora Bora, probablemente la más famosa de estas islas por sus bungalows flotantes y sus playas de ensueño; Moorea es otro lugar imperdible, una excursión irrenunciable desde Tahití ¿por qué? Por sus barreras de coral siempre y, de junio a octubre, por la posibilidad de bañarte con ballenas; Rangiroa es el atolón con el que sueñan los buceadores en particular y los amantes del mundo marino en general, aquí es donde podrás bañarte con rayas e incluso con tiburones.