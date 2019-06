La Venecia del Norte está en los Países Bajos

Giethoorn, también conocida como "la Venecia del Norte", es un precioso pueblo de los Países Bajos. No hay coches ni carreteras, aquí hay que navegar o cruzar andando coquetos rincones. Su apodo es bastante acertado para este lugar que tiene características que recuerdan a la romántica ciudad italiana. 7.5 kilómetros de canales, unos 50 pequeños puentes de madera, paseos en lancha y casas pintorescas. Aquellos que se aventuran a llegar hasta allí, suelen quedar hipnotizados por el ambiente familiar, los canales bohemios, los pequeños puentes de madera, las flores y las coloridas casas con más de 200 años de antigüedad. Pero si hay algo que Giethoorn no tiene en común con Venecia, es la historia. El pequeño pueblo fue habitado en 1230 por un grupo de fugitivos de las regiones mediterráneas. Se dice que cuando llegaron por primera vez a la zona, se dieron cuenta de que había un gran número de cuernos de cabra, restos de la gran inundación de Santa Isabel que causó estragos en el área en 1170. Así que llamaron a su asentamiento Geyte Horn o cuerno o cabras. El nombre cambió gradualmente a Giethoorn. Situado en la provincia holandesa de Overijssel, el pueblo de Giethoorn está ubicado en la gran reserva natural De Wieden. El centro de visitantes de este parque natural es el punto de partida ideal para pasar un día en la reserva natural de los humedales De Wieden. En crucero, en bicicleta o caminando, el lugar es estupendo para visitar con niños. Hay muchas actividades divertidas para ellos. Hasta un salón de té. Giethoorn es un lugar tranquilo, muy diferente a todo lo que conocemos, y de tal belleza que casi no parece real. Los canales pasan suavemente al lado de casas de labranza con techos de paja, los vecinos se saludan o navegan para ir a verse. Pero no estamos en Venecia, aquí la vida se desliza y las vacaciones aún más. En la aldea de agua holandesa te despiertas con el sonido de los pájaros o los graznidos de los patos. Giethoorn está en el centro del sistema de canales de Overijssel. En este pequeño pueblo hay muchas casas a las que no se puede llegar por carretera. Y la mayor atracción turística es alquilar un barco Whisper, impulsado por electricidad, y navegar por los más de 90 kilometros de senderos de canoas. Estos barcos no requieren de una gran habilidad técnica para manejarlos, y tienen capacidad para dos o tres personas. La mayoría de los restaurantes junto al canal los alquilan, y es una gran manera de pasar una tarde, deslizarse suavemente por los estrechos canales, pasando por debajo de monísimos puentes de madera y disfrutando de las acogedoras casas y cabañas con techos de paja. El Punting es otra forma popular de trasladarse de lado a otro, a medida que empujas el barco con un palo largo. Los canales son lo suficientemente poco profundos y puedes parar fácilmente en una tienda o en un restaurante, ya que todos tienen su propio muelle para que los navegantes puedar amarrar. También es ideal andar o montar en bicicleta por los caminos que serpentean al lado de los canales. Hay muchas actividades para disfrutar en tierra, y a todas se puede llegar en bicicleta o por las rutas de senderismo. Algunos lugares donde parar son el Museo De Oude Aaarde, la casa de los fósiles y los cristales con actividades para los más pequeños, o In den coop'ren Duikhelm, que es un museo de buceo. Una gran parada histórica es una granja restaurada de 1800 llamada 't Olde Maat Uus. La mayoría de los restaurantes sirven excelente cocina regional y los mejores lugares para comer están cerca de De Harmonie. Un popular restaurante es De Lindenhof, que se encuentra en una casa de campo tradicional y rodeado de magníficos jardines. Otro restaurante, De Molenmeester, está situado en un molino, y sirve platos regionales elaborados con productos orgánicos locales. Giethoorn es un pequeño pueblecito en el que descansar durante el verano, o si lo prefieres, puedes hacer allí una excursión para pasar el día ya que está cerca de Amsterdam. En cualquiera de los dos casos, si viajas a los Países Bajos, este es uno de los lugares que no te puedes perder.