Valle de Angón: El paraje de Asturias escogido uno de los mejores destinos de España

Muchos lugares de España están siendo premiados con diferentes galardones de renombre internacionalmente. Uno de ellos como os contamos hace unos días es Zamora que aparece en la lista 'Best Places To Go'.

Pero ahí no queda la cosa, ya que ahora se ha publicado la lista de 'Gold List 2022' de la revista Traveller. En ella, han seleccionado los mejores destinos nacionales y os vamos a decir cuales han sido los que han quedado en las primeras posiciones.

Valle de Angón, Asturias

Es uno de los mejores paisajes de Asturias y se encuentra situado en Amieva. A lo lejos se pueden ver los Picos de Europa y lo mejor es la naturaleza salvaje que rodea al lugar.

Somontano, Aragón

Se encuentra en la provincia de Huesca y cuenta con sitios pintorescos y dorados paisajes. Podemos ver viñedos o realizar la Ruta del Vino Somontano que cuenta con varias bodegas.

Madrid

En esta ciudad puedes encontrar rincones ideales en barrios como Malasaña o Lavapiés. Otro lugar imprescindible es Gran Vía o La Latina en los que puedes ver diferentes ambientes y todo tipo de personas.

Gran Vía, en Madrid | Pixabay

Delta del Ebro, Tarragona

En muy poco espacio puedes ver muchos paisajes como dunas o arrozales en los que también hay una isla de Buda o la Punta del Fangar.

Pili Rius, Delta del Ebro | antena3.com

Guipúzcoa, País Vasco

Este destino es perfecto si quieres mar y montaña a la vez, pero lo mejor es la gastronomía de la provincia ya que es una parada imprescindible para los más exquisitos.

Una impresionante fragata francesa llega al puerto de Guipuzcoa | Una impresionante fragata francesa llega al puerto de Guipuzcoa

Arribes del Duero, Zamora y Salamanca

Este lugar entre Salamanca y Zamora, este Parque Nacional cuenta con un entorno impresionante en el que ves a la naturaleza en su máximo esplendor.

Arribes del Duero | Imagen de Romano Giannetti en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

La Palma, Islas Canarias

A pesar de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, la belleza del paisaje no a desaparecido. Lo mejor de la isla es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente que es un sitio imprescindible al que ir.

Caldera de Taburiente, en La Palma | iStock

Valencia

Todos los rincones de la ciudad son ideales ya que puedes ir a la Playa de las Arenas, a la de Patacona. Pero si te apetece un plan por el centro puedes pasarte por el Mercado Central o el Mercado de Colón. Acaba de ser nombrada Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 y el mejor sitio para vivir del mundo.

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia | Pixabay

Menorca, Islas Baleares

Es un paraíso llena de lugares especiales y paisajes impresionantes que puedes visitar por un precio asequible. Este año va a ser declarada Región Europea de Gastronomía, a esto se le suma las preciosas playas, los acantilados y las calas de ensueño.

Macarella (Menorca) | Pixabay

Sierra de Cazorla, Jaén

Es el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Cuenta con un total de 20.000 hectáreas que han sido declaradas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Sierra de Cazorla | Pixabay

