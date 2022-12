Zamora, elegido uno de los destinos internacionales de visita obligada en 2023

En Zamora podemos encontrar muchos pueblos que están despoblados debido al éxodo rural que se ha producido en las últimas décadas. Como consecuencia muchos pueblos quedan sin apenas gente como Salto de Castro con apenas 44 habitantes que estuvo en venta y lo compraron por un precio mayor al inicial para un proyecto gastronómico y hotelero.

Pero si nos trasladamos a la ciudad de Zamora podemos ver multitud de monumentos y lugares que esconden mucha historia. Por eso, la revista especializada en viajes y estilo de vida llamada Condé Nast Traveler ha realizado una lista con los mejores destinos para el año 2023 llamada 'Best Places To Go'.

Es una de las más esperadas del año ya que son sitios imprescindibles a los que hay que ir. Los destinos se eligen teniendo en cuenta nuevas aperturas, las ofertas interesantes con la información dada por la red de colaboradores y expertos del mundo. Para escoger los 23 mejores lugares han colaborado los editores de los equipos de Estados Unidos, Reino Unido, India y España, aportando su experiencia regional.

Zamora | Imagen de Fotografiamartincaballero en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Entre esos 23 destinos se encuentra uno que está en España, y es Zamora. Lo que más destaca de ella son los paisajes de Sanabria, Sierra de la Culebra y Arribes del Duero. El Head of Editorial Content de Condé Nasta Traveler España, David Moralejo, ha explicado algunos de los motivos de la elección ya que considera que poca gente conoce lo que ofrece esta ciudad. Además, explica que es la ciudad con más arquitectura románica de Europa, tiene 24 iglesias, una catedral, un puente, dos palacios, nueve casas solariegas e incluso una muralla.

Por otro lado, el nuevo AVE que aumenta la cercanía entre Madrid y Zamora y va a permitir poder ir a la ciudad en un trayecto de una hora. Pero al igual que encontramos muchos monumentos antiguos, podemos observar otra parte modernista como la zona del río Duero o las Lagunas de Villafáfila.

Lago de Sanabria | Imagen de M. Peinado en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Lo mejor es que la ciudad ofrece un sinfín de cosas más como el Lago de Sanabria que es el mayor lago glaciar de Europa que está cerca de la Puebla de Sanabria, uno de los pueblos más bonitos de España. Por otro lado, en la Sierra de la Culebra esta la población de lobos más elevada de Europa Occidental. Si quieres un poco de vino puede parar en Toro un lugar que es considerado la capital del vino. Por último si quieres comer cocina de caza y campo no dudes en ir al restaurante Lera que es muy popular entre cocineros mediáticos. Además, la Semana Santa de Zamora es una de las más bonitas de España.

