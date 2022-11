5 destinos para el Puente de Diciembre para quienes detestan la Navidad

Si eres un grinch de la Navidad, todo un Krampus austríaco o un fan del señor Scrooge antes de su conversión en navideño hombre de bien y por tanto detestas las luces de colores, los mercadillos, el turrón, el vino caliente y especiado e incluso el Roscón de Reyes (por no hablar de las reuniones familiares...) seguro que sabes que diciembre es en Europa un destino prácticamente imposible para ti porque, siendo un continente de tradición cristiana cuando no católica, la Navidad lo envuelve todo ¿dónde ir para huir de tanta dulzura y empalagamiento navideño?

MARRUECOS

Nuestra primera opción es Marruecos porque, además, se trata de un destino cercano al que puedes llegar tanto por avión como en ferry ¿qué lugares visitar de nuestro país vecino? Marrakech es probablemente la mejor opción para alojarte pero sin olvidar lugares que seguro querrás conocer como Casablanca, Tánger, Fez, Chaouen, Rabat, Agadir... Te encantará conocer la naturaleza imponente de Marruecos y disfrutar de su rica gastronomía, también de sus propuestas de turismo de bienestar que son realmente interesantes.

TURQUÍA

Turquía es un destino mediterráneo apetecible siempre pero para huir de la Navidad es ideal; el país entero nos ofrece sus atractivos: Pamukkale, la Capadocia o Antalya son lugares espectaculares pero donde sin duda querrás pasar unos días en invierno es en Estambul, disfrutando de su Gran Bazar, maravillándote ante sus grandes mezquitas y lugares emblemáticos de la ciudad como la Torre de Gálata.

TÚNEZ

Túnez, un país de cine, es siempre una buena idea: Sidi Bou Said, Hammamet, Sousse, Kairouan, Douz (la puerta del Sáhara), el lago salado, el anfiteatro de el Djem, Cartago o incluso la isla de Djerba y por supuesto los lugares de cine, esos que fueron el plató de rodaje de películas como las de la Guerra de las Galaxias; añade a todo esto lo magníficos zocos turcos con sus especias y su alfombras como productos estrella y una gastronomía deliciosa para morirte de ganas de visitar el país. ¿Dónde te alojarás? Nuestra recomendación es que lo hagas en la costa mediterránea (Hammamet, Sousse...) y, desde allí, que organices tus rutas para conocer el país.

EGIPTO

Egipto es el destino de otoño e invierno por excelencia porque las temperaturas no tienen nada que ver con las del tórrido mes de agosto, mes en el que si quieres visitar las pirámides tendrás que hacerlo obligándote a madrugar como no imaginas... En Egipto, aunque tiene un pequeño porcentaje de población cristiana, la Navidad apenas se nota, es más, en cuanto sales de El Cairo no se nota nada. La verdad es que Egipto es de esos destinos que hay visisitar al menos una vez en la vida y, dado que es algo que debe hacerse en otoño e invierno, ¿por qué no planteártelo como destino para huir de la Navidad disfrutando de un crucero por el Nilo o perdiéndote en el Gran Museo de El Cairo?

TAILANDIA

Nos vamos más lejos, a Tailandia y en particular a la ciudad de Bangkok donde ni se conoce la existencia de algo llamado Navidad; disfrutarás a lo grande de los mercados de la ciudad, de sus templos budistas, de actividades como la práctica del taichí, de rutas en barca por un mercado flotante, de recorrer la ciudad en un medio de transporte diferente (el tuk-tuk)... Y si quieres aprovechar que has tenido que cruzarte el mundo para conocer Tailandia entera, no solo Bangkok, escápate desde esta ciudad hasta Koh Lanta, Koh Phangan, Phang Nga Bay, Koh Phi Phi, Koh Lipe o Koh Samui son algunas de los destinos que te encantará visitar.

