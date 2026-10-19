Tres saunas para disfrutar de Finlandia en otoño

Cuando llega el otoño el aire empieza a enfriarse seriamente, los bosques cambian radicalmente de color y los baños calientes se convierten en un ritual imperdible, perfecto para hacer más confortables los primeros días de frío; cualquiera de las ciudades balneario europeas se convierte entonces en un destino perfecto, ahora bien, las saunas nórdicas, las finlandesas en particular, son otra historia.

A continuación te recomendamos tres saunas: una urbana y moderna, otra tradicional, tan tradicional que es la sauna pública más antigua de Finlandia, y una, que son en realidad cuatro, perfecta para aventureros que, además de gozar del calor de la sauna en días de frío, quieren tratar de ver alguna que otra aurora boreal.

Löyly, diseño contemporáneo junto al mar

Löyly | Imagen de Ulla Mäkelä, cortesía de Turismo de Finlandia

Es, probablemente, la sauna más emblemática de Finlandia, está a orillas del Báltico, y es famosa por su diseño contemporáneo; son varias las saunas calentadas con leña que, además, tienen acceso directo al mar para quienes quieren alternar el calor de la sauna con el agua fría del mar.

Esta importante sauna está en Hernesaari, una antigua zona industrial de la costa de Helsinki que, como ha sucedido en tantas zonas industriales, se ha ido transformando en zona de ocio; por eso esta sauna cuenta con una terraza y un restaurante que permite completar la experiencia con un plato de comida finlandesa con vistas al Báltico.

Rajaportin: tradición e historia

Rajaportin Sauna | Imagen de Laura Vanzo, cortesía de Turismo de Finlandia y Rajaportin Sauna

Esta es una sauna histórica de Tampere, fundada en 1906, es de hecho la sauna pública más antigua del país todavía en funcionamiento; aquí podrás disfrutar una experiencia tradicional de sauna como en ningún otro lugar, es más, aquí descubrirás que la sauna es, para los finlandeses, algo cotidiano, no un tratamiento de lujo. Un detalle no poco interesante: así como Löyly es una sauna mixta, Rajaportin cuenta con espacios separados para hombres y para mujeres.

Podríamos decir que Rajaportin es el contrapunto de Löyly porque si la una es modernidad la otra es tradición; está en Pisala, que es un barrio histórico de Tampere, popular por sus casas de madera, sus calles empinadas y sus vistas a los lagos que rodean la ciudad. Es, como decíamos, una sauna de barrio, no una experiencia de lujo.

Arctic Sauna World, naturaleza y ambiente ártico

Artic Sauna World | Imagen de Artic Sauna World, cortesía de Turismo de Finlandia

Esta no es una sauna sino cuatro y están ubicadas junto al lago Jerisjärvi, en Laponia y en un entorno en el que en octubre ya se ven las primeras auroras boreales; la experiencia que se puede disfrutar aquí es la más natural de todas porque el entorno de estas saunas lo es de bosques, lagos y noches árticas y en octubre todavía no estamos en los días más duros del invierno, esos están todavía por llegar.

Así son las cuatro saunas que forman Artic Sauna World: Ukko, una sauna de humo tradicional; Tapio, una sauna de madera con estufas que evocan el mundo forestal que rodea el complejo; Vellamo, una sauna con vistas panorámicas al lago; e Ilmatar, la cuarta en discordia que tiene el nombre de una figura mitológica relacionada con el aire. Hay una quinta sauna que es puro lujo porque es privada y ha sido creada para uso privado y para facilitar la observación del cielo boreal, su nombre es Repo.

Artic Sauna World (Repo) | Imagen de Antti Pietikäinen, cortesía de Turismo de Finlandia

Antes de elegir sauna ten en cuenta un detalle no menor: así como Löyly y Rajaportin ya tienen sus espacios abiertos en octubre (salvo cierres en días puntuales), Artic Sauna World no abrirá los suyos hasta bien avanzado el mes de noviembre, su temporada arranca de hecho el 28 de noviembre y no cerrará hasta mediados del mes de abril.