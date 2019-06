Tiendas de techo, el dormitorio en tu coche

¿Alguna vez has deseado no tener que buscar un hotel en medio de la noche, cuando ya cansado de conducir solo deseas una cama en la que descansar? ¿Has hecho un viaje largo y no tenías donde echar una cabezadita para descansar con comodidad? ¿Te apetece viajar a tu aire sin tener que depender de buscar un hotel aquí o allá? ¿Quieres llevar tu casa a cuestas pero sin peso, sin cacharros de cocina, ni sofás, y sin tener que llevar una enorme autocaravana? ¿Quieres ir de conciertos o festivales con tu paraja o con tus amigos y no tener que plantar una tienda en el suelo, porque es pesadísimo y no quieres liarte con las cuerdas? ¿Quieres simplemente coger tu coche y marcharte sin destino fijo y sin problemas de alojamiento? Si has respondido que si a cualquiera de estas preguntas, entonces esta información te va a interesar. Han llegado al mercado las tiendas de campaña de techo, en inglés “roof tents”, aunque advertimos que no son baratas, son tremendamente útiles. Y la inversión se hace solo una vez y es para siempre. Las roof tents son un accesorio que se ajusta al techo de cualquier vehículo a motor de cuatro ruedas y que te permiten, dormir con relativa seguridad y confort, donde tú quiereas y cuando tú quieras. Son muy populares en Estados Unidos y en Australia, donde las grandes distancias y los inmensos parajes naturales hacen a veces difícil encontrar un buen lugar para pasar la noche. En Europa las utilizan con frecuencia sobre todo franceses e italianos. Y hay que decir que son ideales para los amantes de la montaña, los surfistas y en general para viajeros de fin de semana. Estás tiendas son auténticas y te permiten, de verdad, viajar a tu aire. Se fabrican en distintos materiales, generalmente de lonas transpirables e impermeables y vienen equipadas con mosquitera, luz interior y una escalera de acceso de aluminio. Te dejamos las páginas de distintos fabricantes por si quieres más información: polerstuff.com; bigfoottents.com; autohome.it; tiendacibex.com (estos son españoles) Algunas son flexibles y otras rígidas. Las primeras tienen la ventaja de que pesan mucho menos pero su montaje suele ser algo más engorroso. Las segundas a su vez pueden ser rígidas de fibra que se elevan por igual de los dos lados o rígidas de libro. En cualquier caso, si no eres muy amigo de gastar en hoteles, o prefieres ganarle un día al fin de semana viajando de noche y despertándote en el destino, las roof tents son sin duda tu opción. Para el turismo de aventura y los amantes de los grandes espacios abiertos. Diviertéte a tu aire en tu propia roof tent.