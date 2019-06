Terme di Saturnia, un estupendo Spa en la Toscana

Situado en el corazón de la Maremma en la Toscana, al pie de la colina donde se ubica la ciudad de Saturnia, el spa Terme di Saturnia Spa & Golf Resort tiene una larga tradición. A 170 kilómetros de Roma y a 200 de Florencia, es el lugar perfecto para pasar un fin de semana reparador y regenerador, y el destino ideal para una estancia romántica inolvidable, solo para dos. Las aguas termales de Saturnia con sus famosas propiedades curativas, su alto nivel de instalaciones y su personal cualificado, te van a enamorar. Cuatro piscinas al aire libre con agua termal, remolinos y caminos que alternan agua fría y caliente, ideal para aquellos que tienen problemas de circulación en un gran parque arbolado y un jardín donde vas a poder relajarte y disfrutar de un ambiente de tranquilidad en contacto con la naturaleza. A 5 kilómetros de la localidad medieval de Saturnia cuenta con campo de golf de 18 hoyos y un spa termal elegante, construido con mármol travertino, con baños romanos y piscinas naturales. Las habitaciones del Terme di Saturnia Spa & Golf Resort son lujosas y están equipadas con aire acondicionado, TV LCD vía satélite, albornoz y zapatillas. El complejo Spa Terme di Saturnia se caracteriza por la presencia de un gran centro de bienestar, coronado por una estructura hexagonal, en cuyo interior se ofrecen tratamientos de belleza, cuidado del cuerpo y relajación, masajes y tratamientos de diversa índole. Un balneario perfectamente equipado, donde la atención al cliente cumple las máximas exigencias. Con programas que incluyen dietas personalizadas, baños de azufre, baños de barro, masajes, tratamientos de belleza y fisioterapia. Pero no sólo eso, las actividades de ocio de Saturnia se pueden organizar en contacto con la naturaleza de la Maremma, deportes, pistas de acondicionamiento y paseos relajantes. La Sorgente di Saturnia brota a una temperatura de 37 ° C y sus aguas son ricas en plancton termal de propiedades terapéuticas activas, son sulfurosas, sulfato, bicarbonato, calcio y magnesio, con una alta concentración de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Los baños pueden ser de barro y hay bañeras de hidromasaje para el tratamiento del reumatismo, la artritis y la osteoartritis, dermatosis de diversos tipos de enfermedades ginecológicas y sistema circulatorio. Además, hay tratamientos de inhalación que se llevan a cabo para el sistema respiratorio. Y el agua bebida, está indicada para el sistema digestivo, el hígado y el tracto biliar. Las termas de Saturnia son estupendas para personas que necesitan mejorar su salud, pero no solo para ellas. El lugar es especial y estupendo para descubrir en pareja. Y hay lugares cercanos que debes visitar, sí o sí, en plena naturaleza que no van a dejarte indiferente. Como el Gorello, de origen volcánico, aquí el agua termal es una corriente de agua caliente que brota de un cráter y fluye hasta una hermosa cascada en un Molino ya en desuso. El flujo de agua termal ha dado lugar a piscinas de piedra caliza donde se puede nadar de día y de noche, y así disfrutar de las propiedades curativas de las aguas. Aquí puedes pasar momentos agradables acunado por la corriente del río, por el sonido de su flujo hacia el valle, rodeado de vegetación y de los sonidos de la naturaleza. Las cascadas fluyen cerca de la carretera que va desde Saturnia a los pueblos de Manchester y Montemerano, a poca distancia del spa. Saturnia es uno de los muchos pueblos medievales de esta parte de la Toscana. Además de descubrir esta pequeña ciudad famosa por su balneario, hay lugares y paisajes vírgenes como el Ýrea del Tufo o pueblos históricos como dell'Orbetello o Argentario y sus playas, y a 50 minutos en coche del lago de Bolsena. Unas vacaciones en la siempre encantadora Toscana son el lugar perfecto para disfrutar en pareja.