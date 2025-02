10 destinos perfectos para los amantes de la literatura

Hay lugares que huelen y saben a literatura, son rincones del mundo que han quedado indisolublemente unidos al mundo de las letras a veces porque algún escritor los ha hecho célebres ya sea naciendo precisamente ahí o ambientando ahí alguna de sus inolvidables novelas; algunos de estos lugares son destinos turísticos indiscutibles, tanto si eres un amante de la literatura como si no es así, otros son, por encima de todo, lugares literarios.

Hemos recopilado 10 pero por supuesto podríamos haber confeccionado una lista de 100 o de 100 mil porque el mundo entero está plagado de lugares que, de un modo u otro, son lugares literarios; pero como el espacio de una noticia es limitada, nos quedamos con 10, ya habrá tiempo de visitar otros, hoy nosotros empezamos por Shakespeare y Cervantes… pero no nos quedamos ahí:

Stratford-upon-Avon, en Inglaterra

Hall's Croft | Pixabay

Aquí nació Shakespeare y aquí puede visitarse la que fuera la casa del bardo de Avon y también su teatro, el Royal Shakespeare Theatre; en realidad este lugar no está unido a Shakespeare solo por su nacimiento y su teatro sino por su vida entera, de hecho no solo su casa natal es lugar de peregrinación literaria, también la que fuera la casa de su hija (Hall’s Croft) y la casa en la que vivió sus últimos años (New Place).

Campo de Criptana, en Castilla la Mancha

Campo de Criptana | Pixabay

Pensando en Cervantes y sus lugares podríamos pensar en Naupacto, en Grecia (antes Lepanto…) porque de allí volvió don Miguel manco (o casi) pero pensando en este emblemático escritor es imposible no empezar recordando aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre él no quería acordarse; que no decimos que sea Campo de Criptana… pero sí que es una de las mejores zonas para ver los gigantes con los que luchó el loco de Don Quijote ante la quejosa presencia del bueno de Sancho.

Dublín, en Irlanda

Estatua de Joyce | Oblongo, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Dublín es, probablemente, la ciudad literaria por excelencia y es aquí nacieron, crecieron y se hicieron como escritores algunas de las plumas más notables de la literatura universal: James Joyce, Samuel Becket, Oscar Wilde, Bram Stoker, Jonathan Swift, William Yeats… Y por si ese no fuera ya motivo suficiente (seguir los pasos de estos insignes escritores), Dublín es el escenario de una de las novelas más famosas del mundo, tan odiada como admirada (que todo hay que decirlo), el Ulises de Joyce.

San Petersburgo, en Rusia

Monasterio de Alejandro Nevsky en el que está enterrado Dostoyevski | De Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50827970

De la literatura escrita en inglés o en español nos vamos a la rusa porque hay una ciudad que está escrita en letras de oro en la historia de la literatura universal por culpa de un escritor y su obra: hablamos de San Petersburgo, en Rusia, de Dostoievski y de su inolvidable novela Crimen y Castigo, cuyos escenarios puedes recorrer paseando San Petersburgo.

Edimburgo, en Escocia

Monumento a Walter Scott en Edimburgo | Pixabay

Seguro que al ver que incluimos Edimburgo en esta lista te has puesto a pensar en J.K. Rowling y su Harry Potter; y es cierto, el mago que ha convertido en lectores a millones de niños nació en la capital de Escocia pero hay más literatura en Edimburgo de la que sale de la varita de Potter, es la ciudad de Sir Walter Scott y sus épicas novelas también la Stevenson, uno de los mejores contadores de historias que en el mundo han sido; además Edimburgo es la primera Ciudad de la Literatura de la UNESCO (por algo será…).

La Habana, en Cuba

Nota de Hemingway en la Bodeguita, en La Habana | Pixabay

Nos vamos a la capital cubana y no porque sigamos los pasos de la literatura en español sino los de Hemingway… que podríamos irnos también a su París (que era una fiesta), o recorrer los lugares de España que él visitó y en los que se enamoró de la fiesta taurina pero es que nos encanta su casa de La Habana…

Bath, en Reino Unido

Bath | Pixabay

Dado que es te año es el año de Jane Austen, por su 250 aniversario, alguno de sus lugares tenía que estar, por fuerza, en esta lista y hemos optado por quedarnos en Bath, porque esta ciudad balneario está llena de historia, aguas termales y literatura y porque resulta delicioso recorrerla siguiendo los pasos de la propia Austen o los de sus personajes.

El golfo de La Spezia, en Italia

Golfo de La Spezia | Pixabay

El golfo de La Spezia, en Italia, no se llama el golfo de los poetas por nada sino porque por aquí, junto a la emblemática Cinque Terre, pasaron y se quedaron no poco tiempo algunos de los poetas más grandes que en el mundo han sido (y quien dice poetas dice escritores en general…): Dante, Lord Byron, Percy y Mary Shelley (estos tres últimos, de hecho, estuvieron juntos en La Spezia), George Sand, Cesare Pavese, Marguerite Duras…

Calcuta, en la India

Casa de Tagore en Calcuta | juggadery, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Decíamos nada más empezar que el mundo está lleno de lugares literarios y algunos están en la India ¿el más célebre de todos ellos? Probablemente Calcuta porque es el lugar en el mundo de Rabindaranath Tagore, que fue el primer Premio Nobel de Literatura de toda Asia. Además, por si Tagore no fuera suficiente, Calcuta en la que se ambienta La ciudad de la alegría de Dominique Lapierre.

Kioto, en Japón

Kioto | Pixabay

Cerramos nuestra lista en Japón porque hablar de lugares literarios y no incluir a Murakami hoy en día hay quien lo considera pecado… El emblemático escritor contemporáneo japonés nació en Kioto y se convierte así en una razón más para visitar este icónico lugar nipón.