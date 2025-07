Lesoto, paraíso ecoturista a las puertas del cielo

¿Por qué podría interesarte conocer y disfrutar Lesoto? Si eres un amante del ecoturismo, del turismo activo, de la naturaleza y de la aventura Lesoto es un destino hecho a tu medida, es perfecto para gozar de paseos a caballo, del esquí durante la temporada de nieve (que coincide con nuestro verano, entre junio y agosto) y de diferentes deportes, incluso extremos, como el rafting, la escalada y por supuesto las rutas en bicicleta o a pie.

Es verdad que Lesoto no es un destino habitual pero es relativamente seguro para el turismo, eso sí, no esperes una infraestructura turística con todas las comodidades, esos lujos se limitan a los lugares turísticos por excelencia y Lesoto no lo es, es un país fácilmente accesible desde Sudáfrica, eso sí, aunque para atravesar sus rutas interiores se recomienda viajar en 4x4.

¿Qué nos ofrece Lesoto? Un entorno natural de escándalo en el que descubrirás lugares como el Parque Nacional Ts’ehlanyane, perfecto para gozar del senderismo descubriendo su gran biodiversidad; la Reserva de Bokong con sus vistas dramáticas; la catarata Maletsunyane, una de las cascadas más altas del sur de África (190 metros) y donde se puede practicar bungee jumping (salto con cuerda desde un acantilado).

Lesoto | Pixabay

El pico más alto del sur de África está aquí, es el Thabana Ntlenyana y es perfecto para los amantes del trekking porque las vistas desde la cima merecen de largo el esfuerzo de la caminata; ¿quieres esquiar en nuestro verano? Puedes hacerlo en Afriski Mountain Resort, que no solo es el único resort de esquí de Lesoto sino uno de los pocos que hay en África; además en Lesoto descubrirás diferentes lugares en los que se conservan pinturas rupestres y una bonita arquitectura colonial y misional en Maseru, la capital del país, y en pueblos como Roma o Morija.

Otra experiencia que podrás disfrutar en Lesoto son los paseos a caballo por la campiña Basotho, eso además de conocer la cultura local y sorprendente por las tradiciones y modo de vida de esta zona, además podrás comprar algunas piezas de artesanía local hechas completamente a mano como cestas o mantas típicas.