Tallin, Capital verde europea en 2023

En Tallin viven apenas medio millón de personas, es una ciudad pequeña y encantadora cuyo centro histórico es Patrimonio Mundial por la UNESCO y se rodea por parques y jardines públicos que ocupan casi un 30% de su territorio formando un corredor verde que mejora la calidad del aire, y de vida, de los habitantes de la ciudad.

Tallin lo tenía por tanto todo para ser una ciudad verde: no es muy grande, razón por la que no es necesario recorrer largas distancias en trasporte para recorrerla y cuenta con grandes zonas verdes; con esas características esenciales como base los estonios han hecho de su capital no solo una ciudad verde sino la capital verde de Europa ¿imaginas cómo? A continuación te lo contamos.

Ciudad Vieja de Tallin | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

En Tallin se han implementado medidas que apoyan la economía circular, la producción propia de alimentos y la movilidad limpia, su apuesta es tan seria que han convertido la capital estonia en la primera capital Europea que subvenciona el transporte público a sus ciudadanos para reducir así el uso de los medios de transporte privados sin necesidad de prohibiciones: dicho de otro modo, ¿irías en coche a trabajar si hacerlo en transporte público resultara gratis a tu economía privada? (porque ya sabemos que gratis no hay nada, hay servicios pagados a través de impuestos y otros de forma privada).

Ciudad vieja. Tallin | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

Sus políticas medioambientales nos llevan a Tallin para descubrir una ciudad medieval bellísima, con grandes zonas verdes y un casco histórico lleno de restaurantes, bares y tiendas entre edificios centenarios, una ciudad bulliciosa y vital llena de encanto cuya historia se fragua, como la de sus edificios más emblemáticos, en la Edad Media.

En la Edad Media Tallin vivió su mayor desarrollo porque se convirtió en puerto comercial en la ruta marítima que unía la Europa occidental con Rusia; ahora bien, podríamos decir que Tallin es una de las capitales modernas más jóvenes de Europa si tomamos su independencia en 1991 como el nacimiento de un nuevo país, libre ya del dominio ruso (un dominio que llegó en el S.XIX y antes del cual Estonia vivió un periodo de dominio sueco, antes alemán y aun antes danés.

Ciudad moderna de Tallin | Imagen cortesía de Turismo de Tallin

Pasear Tallin es decubrir la rica historia de una ciudad moderna que conserva, en lo arquitectónico, un corazón medieval y, gracias a las políticas de protección del medioambiente, verde.