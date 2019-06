The Beatles, David Bowie... Sigue los pasos de las leyendas de la música por Gran Bretaña

Cuna de grandes genios de la música, como David Bowie, Beatles, Jimi Hendrix, The Clash o The Smiths, entre otros, no es de extrañar que haya un centenar de sitios significativos de su vida y obra en algunos rincones de Gran Bretaña. Los melómanos van a desear, seguro, viajar cuanto antes para conocer lugares como los que os traemos hoy.

Podemos empezar en Londres, con uno de los más grandes. David Bowie nació en Brixton, y tras la noticia de su muerte, un mural del músico pintado en el año 2013, al lado de los grandes almacenes Morleys, se convirtió espontáneamente en un santuario donde el público demostró su afecto y su dolor por la muerte del artista. Si tu ídolo es David Bowie, sin duda, esta es una de las paradas obligatorias en la capital de Gran Bretaña.

Mural David Bowie | Visit Britain

Pero no sin antes dejar de visitar otro lugar, al que el artista estaba íntimamente unido, Heddon Street en el barrio del Soho. Allí fue donde posó para la portada de su icónico álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders form Mars, lugar en el que te podrás fotografiar con la placa conmemorativa.

El mural está a un minuto andando de la estación de metro de Brixton. Y la parada de metro más cercana a Heddon Street es Picadilly Circus.

Revivir una de las portadas más representativas de The Beatles es casi obligatorio, en cualquier viaje a Londres de un fan de esta famosa banda. Y es que en 1969 posaron fuera de los estudios Abbey Road, en St John'S Wood para una sesión de fotos. Ya estás viendo esa portada según lo estás leyendo.

Cualquier fan de los Beatles que se precie quiere revivir esa escena en el popular paso de cebra. La estación de metro más cercana a tan solo 10 minutos andando es Maida Vale. Y si viajas con los más pequeños, en la famosa tienda de chocolates de M&M'S, en Leicester Square, también podrás recrear esta famosa imagen en la planta baja, eso sí con muñecos gigantes de los chocolates. Un lugar en el que todos acaban haciéndose una fotografía.

Si visitas el número 23 de Brook Street encontrarás dos placas azules. Y es que esa casa fue la residencia de dos grandes genios de la música: el compositor George Frideric Handel y la leyenda de la guitarra Jimi Hendrix. Ambos vivieron puerta con puerta, pero con cientos de años de diferencia. Separados por una pared y 200 años estas son las casas de dos músicos que eligieron Londres y cambiaron la música.

A su regreso de los Estados Unidos en 1968, Hendrix se mudó aquí. Ambas casas están ahora interconectadas, y desde febrero de 2016 las habitaciones del piso superior están abiertas al público a modo de museo para mostrar los secretos de estos dos grandes genios de la música. La estación de metro más cercana es Bond Street, o también, Oxford Circus. Más información: [[LINK:EXTERNO|||https://handelhendrix.org/|||Handel & Hendrix ]]

The Clash Roundhouse. Londres | The Clash Roundhouse

The Clash Roundhouse, en Camden Roundhouse ha resistido el paso del tiempo desempeñando un papel fundamental en una serie de revoluciones musicales y culturales.

En 1976 cuando el movimiento de la música punk estalló en Gran Bretaña, este antiguo hangar de trenes en el barrio de Camden se convirtió en un lugar de culto en el que asistir a las actuaciones en directo de bandas como The Clash, Sex Pistol o The Stranglers.

Hoy en día, sigue siendo uno de los espacios de actuaciones más punteros, y regularmente ofrece conciertos gratuitos de iTunes. La parada de metro más cercana es Chalk Farm. Más información: Roundhouse

Nos vamos de Londres a Mánchester, al club Salford Lads Club, el lugar de peregrinación de los fans de una de las bandas de rock alternativo más famosas, The Smiths. Este el lugar en el que recrear la famosa portada de su disco The Queen is Dead, en la que se puede ver a la banda nacida en Manchester, apoyada fuera del edificio. El club es un gran reclamo turístico y su habitación dedicada a los Smiths está abierta al público. Smiths Room está abierta para los visitantes durante todo el año, solo hay que contactar con el club por correo electrónico para concertar una visita.

Salford Lads Club está a unos 25 minutos en autobús desde la estación de tren Picadilly de Manchester y a solo dos horas y 15 minutos en tren desde la estación de London Euston, por si viajas a la capital y te apetece acercarte. Más información: Salford Lads Club

The Cavern Club. Liverpool | The Cavern Club

Y ninguna visita a Liverpool estaría completa sin una vista a The Cavern Club, lugar en el que The Beatles actuaron por primera vez. También puedes unirte al Tour Magical Mystery Tour, un recorrido que te llevará desde Penny Lane a Strawberry Field, lugares que inspiraron dos de sus canciones más famosas. Liverpool está a menos de dos horas y media en tren desde London Euston. Así que por qué no programar una visita a la ciudad. Más información: The Cavern Club

