Si el verano te ha sabido a poco aun te quedan Las Bahamas

Si el verano te ha sabido a poco, siempre nos quedarán Las Bahamas. Y si, están un pelín lejos. Por eso, el Ministerio de Turismo de Bahamas ha preparado una gran sorpresa para todos, una gran sorpresa en forma de dos grandes ofertas especiales, que no vas a poder rechazar.

Vamos a poder visitar las islas exteriores de Bahamas, islas que abarcan Los Abacos, Acklins, Andros, The Berry Islands, Bimini, Cat Island, Eleuthera y Harbour Island, Crooked Island, The Exumas, Long Island y San Salvador. Islas perfectas para los que sueñan con alargar un poco más la temporada estival, pero también, para los que prefieren planificar sus vacaciones con mucha antelación.

La Oferta Two Fly, Cruise Free: es para estancias de 4 a 6 noches en alguno de los hoteles participantes en esta promoción e incluyen un billete de ida y vuelta o un ticket en crucero gratis a Nassau, la capital de Las Bahamas. Una ciudad que conserva que conserva el encanto y la herencia arquitectónica colonial.

Para estancias de 7 noches en alguno de los hoteles participantes te incluirán dos billetes de ida/ vuelta o dos tickets en crucero gratis a Nassau. Y puedes reservar directamente en la web de los hoteles miembros de la BOIPB, en agencias de viajes o tour operadores participantes.

Seguro que ya estás convencido, pero por si necesitas un empujoncito más te contamos qué es lo que vas a poder hacer en la inmensidad de océano. Casi de todo. Desde bucear o hacer snorkel, hasta practicar Kayak en aguas cristalinas, pasando por bañarte con cerdos nadadores que viven en libertad, avistar de aves, pasear en barco o simplemente relajarte en cualquiera de las preciosas playas paradisiacas de arena blanca que encontrarás en este destino.

Estas islas fueron el primer territorio del Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón en su ruta hacia las Indias, y se convirtieron en un bastión natural de especial importancia estratégica y comercial entre el Atlántico y la región del Caribe. San Salvador fue descubierta el 12 de octubre de 1492.

Estas tranquilas islas son perfectas para unas vacaciones relajadas, una boda en una isla de ensueño o una luna de miel, o para una expedición de pesca, además de para un viaje de buceo o para vivir una aventura ecológica. Estas son las Out Islands of The Bahamas, y segura que hay alguna isla perfecta para ti.

Las Bahamas se componen de 700 islas y más de 2.000 rocas y cayos, salpicados en pleno océano océano. El archipiélago es un oasis ecológico que cuenta con el agua más clara del planeta.

Y si quieres divertirte nadando o surfeando con los famosos cerdos nadadores en el pequeño Cayo Mayor, tendrás que viajar a The Exumas. Recuerda llevar algún un refrigerio para los cerditos. Eso si, no sin antes asegurarte de haber cruzado la línea de demarcación del Trópico de Cáncer, que pasa por George Town, aunque solo sea para decir que lo hiciste.

