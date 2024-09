¿Sabes cuáles son y dónde están las mejores playas del mundo para visitar en otoño?

La playa es al verano lo que la montaña con sus estaciones de esquí al invierno pero entre lo uno y lo otro hay siempre un entretiempo en el que no sabemos muy bien hacia donde mirar, dudamos entre hacernos fuertes en el verano buscando destinos tan playeros como otoñales o mirar ya al invierno de frente y a la cara poniendo rumbo al norte de Europa o a Islandia, por ejemplo… ¿Tú eres más de verano o de invierno? A estas alturas de septiembre a nosotros todavía nos gusta el verano y por eso hemos buscando las mejores playas del mundo para disfrutar en otoño, son estas:

Phuket en Tailandia

El país de la sonrisa es siempre una buena idea, también en otoño porque las temperaturas se mueven entre los 25 y los 30 grados permitiéndonos disfrutar de preciosos días de sol y playa porque, además, en octubre termina la temporada del monzón y deja de llover; Phuket es un destino ideal en otoño, famoso por sus puestas de sol de escándalo, nos ofrece además la posibilidad de escaparnos a las famosas islas Phi Phi, un paraíso terrenal de primer orden. ¿Y las mejores playas de Phuket? Patong es de las más concurridas y animadas; si prefieres una playa más tranquila, especialmente si viajas con niños, la de Kamala te gustará más.

Islas Madivas | Pixabay

Islas Maldivas

Las islas Maldivas no son menos paradisíacas que Tailandia… lo son más, si cabe, también en otoño aunque es verdad que durante los meses de octubre y noviembre (no así ya en diciembre) el monzón de verano suele dejar lluvia, ahora bien, eso no impedirá que disfrutes de la playa, del mar y del sol porque las islas Maldivas gozan de un clima tropical en el que nunca hace frío y en el que las lluvias son pasajeras. ¿Y qué playas elegir? Las que quieras… Maldivas no es un solo un destino de playa sino también de lujo y los resorts cuentan con sus espectaculares playas privadas de modo que más que elegir playa elegirás resort.

Fernando de Noronha | Pixabay

Bahía do Sancho en Brasil

Dicen que esta playa, ubicada dentro del Parque nacional Marino Fernando de Noronha, es la más bonita del mundo; no es una playa de fácil acceso, y no nos referimos solo a que tendrás que viajar hasta la isla brasileña de Fernando de Noronha para disfrutarla sino al propio acceso a la playa; se puede bucear y practicar esnorquel además de disfrutar a placer de un entorno realmente bello, eso sí, no busques las famosas cascadas de esta playa si la visitas en otoño, solo se ven en primavera.

Sayulita. Riviera Nayarit (México) | Pixabay

Riviera Nayarit

Tanto la Riviera Maya como Cancún son buena idea en otoño pero no lo es peor la costa del Pacífico mexicano, menos popular en nuestro país que la caribeña, nos referimos no tanto a Acapulco como a Riviera Nayarit; menos conocida que la Riviera Maya, la Riviera Nayarit guarda secretos realmente espectaculares entre los que no faltan bonitas playas como Punta de Mita, Playa Escondida en las Islas Marietas y Sayulita, un pueblo mágico de México famoso entre los surfistas por las olas de su playa.

Zanzíbar | Pixabay

Zanzíbar en Tanzania

En Zanzíbar hace calor en otoño: por la noche las temperaturas no bajan de los 25 grados y durante el día rondan los 30, además no llueve ¿qué más se puede pedir para disfrutar de la playa? Saber cuáles son las mejores playas, claro: la playa de Kendwa tiene fama de ser la mejor de la isla y es famosa además por sus estrellas de mar; si te gusta ver atardecer en la playa (¿a quién no?) te encantará la playa de Nungwi y si lo tuyo son las playas paradisíacas con sus palmeras y su buen mar para gozar del esnorquel, la playa Bwejuu; ¿sabías que Zanzíbar también tiene arrecife de coral? Está en la playa de Matemwe.