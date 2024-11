¿Sabes cuáles son y dónde están los centros comerciales más grandes del mundo?

Que si Black Friday, que si rebajas anticipadas, que Papá Noel, que si los Reyes Magos, que si hoy es hoy, que si viva la vida o que si yo me lo merezco… las razones y motivos pueden ser tan variopintos como se quiera pero la conclusión es siempre la misma: nos vamos de compras, ya sea para comprar para otros o para nosotros mismos, el caso es que salimos de compras ¿y dónde vamos? Lo de los Mercados de Navidad está muy bien para los pequeños regalos y no digamos ya para los adornos navideños pero hablamos de compras más… importantes ¿calles óptimas para ir de compras? Las hay, por supuesto, pero ¿y lo cómodo que es, ahora que llueve o hace frío (o ambas cosas a la vez) visitar un centro comercial en el que lo tienes todo?

Ahí vamos, ¿sabes cuáles los centros comerciales más grandes del mundo? A continuación te sugerimos algunos de los más emblemáticos del mundo, por si te pillan cerca en tu próxima escapada viajera:

The Mall of America pasa por ser el centro comercial más grande de todo Estados Unidos (que ya es decir), fue inaugurado en 1992 y cuenta con más de 500 tiendas además de otros establecimientos de ocio entre los que destaca notablemente el parque temático Nickelodeon Universe. Está en la localidad de Bloomington, en el estado de Minnesota.

The Mall of America. Estados Unidos | Imagen de Tyler Vigen en Wikipedia, licencia: CC BY 4.0

El West Edmonton Mall, en la ciudad canadiense de Alberta, supera a The Mall of America en número de tiendas, es de hecho el centro comercial más grande de América: unas 800 tiendas, además de otros establecimientos de ocio que incluyen restaurantes, hoteles e incluso salas de concierto o una piscina de olas, se organizan por áreas temáticas. Este centro comercial es tan grande que se dice que su aparcamiento es también el más grande del mundo (que igual es mucho decir… pero en todo caso pequeño no será).

De América volamos a Dubai porque el Dubai Mall nos ofrece todavía más oportunidades para comprar que The Mall of America o el West Edmonton Mall y es que cuenta con más de 1.000 tiendas entre otros establecimientos de ocio; tanto si buscas las clásicas firmas del lujo como si quieres hacerte con piezas de orfebrería o joyería, difícilmente encontrarás un lugar mejor que este gran centro comercial dubaití.

Dubai Mall | Imagen de Keizers en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¿Más centros comerciales que superan las 1.000 tiendas? Los hay, aunque no muchos, claro, uno de ellos está en Kuala Lumpur, en Malasia, y es el Berjaya Times Square.

Visto así, cabe que estés desanimándote porque para disfrutar de un día de compras en estos centros comerciales hay que organizar antes un gran viaje… ¿acaso no hay grandes centros comerciales más cerca? ¡Vaya que si los hay! El Shopping City Sud de Viena tiene más de 300 tiendas y el Westfield London, en Londres, que pasa por ser el centro comercial más grande de Europa, también (además allí encontrarás el outlet de Harrods...).

Westfield London | Imagen de Tiia Monto en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Más cerca todavía? Será por centros comerciales en España: Puerto Venecia en Zaragoza, Marineda City en A Coruña, Westfield Parquesur en Leganés (Madrid) y La Maquinista en Barcelona, con sus más de 200 tiendas cada uno, son de los más grandes de nuestro país.