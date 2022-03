Roosvelt Island y el Bronx, los dos destinos neoyorquinos que los amantes de la primavera no se quieren perder

Cuando pensamos en Nueva York lo último que se nos pasa por la cabeza es la primavera... eso a pesar de que no son pocas las películas que nos cuentan que no debemos perdernos Nueva York en primavera ni en otoño, el invierno con la nieve y el verano con el calor resultan menos apetecibles en la Gran Manzana; en cambio quienes conocen bien la ciudad saben que aquí no todo es asfalto y que la ciudad florece de manera majestuosa muy especialmente en el Jardín Botánico de Brooklyn y en el del Bronx.

Cerezos en flor | Imagen cortesía de Turismo de Nueva York

Jardín Botánico de Brooklyn y los cerezos en flor

El Jardín Botánico de Brooklyn, junto a la pasarela del East River en Roosevelt Island, es mundialmente famoso por la magnífica estampa que nos regalan cada año sus cerezos en flor, es una belleza efímera porque la floración dura apenas una semana pero durante esos días el trasiego de neoyorquinos y visitantes en esta zona de Nueva York es constante (y el reinado del Jardín Botánico de Brooklyn en Instagram, también).

El Jardín Botánico de Brooklyn se puede visitar desde las 10 de la mañana y hasta las 5.30 de la tarde, el acceso es gratis para los menores de 12 años, los mayores de 65 y los estudiantes pagan 12 dólares por entrar y la entrada de adulto sin descuento cuesta 18 dólares. Además, si quieres saber de antemano cuál es esl estado de la floración de las diferentes plantas de este parque, puedes descubrirlo visitando su web, verás también un mapa que se mantiene actualizado indicando dónde están los cerezos, de qué variedad son y en qué fase de floración están, por el momento ninguno a empezado a florecer, estamos a tiempo de disfrutarlos...

Orquídeas | Pxhere

Jardín Botánico del Bronx y las orquídeas

The Orquid Show es el espectáculo floral que tiene lugar en el Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx, miles son las orquídeas que llenarán el histórico Conservatorio Enid A. Haupt; el responsable de esta magnífica instalación natural es el conocido diseñador Jeff Leatham, que fue además director artístico del Four Seasons Hotel George V en París y diseñador floral; Leatham creará todo un caleidoscopio natural en el espacio del Conservatorio Enid A. Haupt con torre sd eorquídeas naranjas, amarillas y verdes, plumas color púrpura, campos blancos, luces...

Jeff Leatham debutó en The Orchid Show en el año 2020, con la pandemia amargándonos ya la existencia... por eso este año, ahora que parece que la vamos dejando atrás, el The Orchid Show de Leatham se presenta como el más espectacular nunca antes diseñado. El precio de las entradas para disfrutar de este show es de 30 dólares los adultos, 28 los mayores de 65 años y 15 dólares los niños de 2 a 15 años.

Si lo que te atraen son los cerezos en flor lo tienes un poco más difícil que si quieres maravillarte ante las variedades de orquídea del Jardín Botánico de Nueva York en el Bronx ¿por qué? Porque las orquídeas florecen en invernaderos, puedes disfrutar de ellas ya mismo y hasta el 1 de mayo pero la floración de los cerezos, como sucede en el Valle del Jerte o en Tokio (dos destinos muy populares para los amantes de los cerezos en flor), es efímera, dura apenas una semana y no avisa, simplemente sucede... Por el momento la información que facilitan en Nueva York es que no se espera que suceda antes de finales del mes de marzo.