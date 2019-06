Restaurantes secretos en Estocolmo

Viajar a Estocolmo es, en parte, un viaje a la nueva gastronomía, hoy nuestra guía de restaurantes es secreta pero sobretodo dedicada a los amantes de la buena cocina. Muchos de los que os proponemos cuentan con Estrellas michelin y los mejores Chefs del mundo, así que antota estas direcciones y convierte tu viaje a Estocolmo en un descubrimiento de la mejor cocina del mundo.

No dejéis de ir a Gamla Stan, el encantador casco antiguo con sus calles estrechas y adoquinadas, callejear y dejarse llevar es lo mejor en esta parte de la ciudad. Os recomendamos entrar un momento en la iglesia de San Jorge y que os acerquéis después a ver el cambio de guardia en el Palacio Real.

Una ruta en barco por los archipiélagos es imprescindible para entender Estocolmo, ya que la ciudad está repartida entre 14 islas en el lago Mälaren y se extiende hacia el mar Báltico. Y si te gustan los museos no te pierdas el de Arte Contemporáneo y el Museo Vasa. Si todavía no conoces la ciudad, no te lo pienses, reserva en alguno de sus galardonados restaurante y pon rumbo al norte de Europa, no te arrepentirás.

Restaurante Frantzén

Lilla Nygatan 21 111 28 Stockholm. Tel. 08 20 85 80

Está en el barrio viejo, en el corazón de Estocolmo, en Gamla Stan. Nunca hay sitio, así que hay que reservar con tiempo. Su filosofía es que la Gastronomía es un arte, y que cómo tal, está relacionada con lo que somos. Con un ambiente moderno y elegante, la cocina de Frantzén mezcla ingredientes nórdicos, la mayoría de Suecia, productos de su huerta, y sabores asiáticos y del Lejano Oriente. Además ofrecen un estupendo menú degustación. Abren de martes a viernes desde las 18h 30 y los sábados a partir de las 15h 30. Y una cosa más, Frantzén, está en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y tiene 2 Estrellas Michelin. Así que date un capricho si visitas la ciudad.

Restaurante Matsalen

Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Tel 08 679 3500

Matsalen es el restaurante del Gran Hotel, y se puede comer y cenar disfrutando de las vistas del archipiélago o del Palacio Real desde el comedor o desde la terraza. Es un restaurante gastronómico moderno que basa su cocina en los mejores productos frescos de Suecia y de otras partes del mundo. “La cocina natural” materias primas y sabor natural, en un menú que cambia con la naturaleza y las estaciones. La filosofía de Matsalen es la renovación y el desarrollo constante. Conviene reservar, o bien por teléfono, o a través de su página web. Ellos envían la confirmación de la reserva.

Restaurante Oaxen Krog & Slip

Beckholmsvägen 26 115 21. Stockholm. Tel 08 551 531 05

Está al lado del Museo Vasa, donde podemos ver el buque de guerra Vasa del siglo XVII que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Oaxen Krog & Slip esta situado sobre el mar, con mesas informales, una barra, agradable y una decoración de aire industrial y marinero, una curiosa mezcla. Con dos Estrellas Michelin, nos acerca a la naturaleza casi en el centro de la ciudad en un lugar histórico e industrial. Con una cocina exquisita elaborada con ingredientes únicos de la región nórdica, de agricultura sostenible y ganadería humana. Una cocina moderna, pero cocinada con técnicas antiguas y tradicionales. Los vinos también provienen de viñedos seleccionados que comparten la filosofía de su cocina. Merece la pena probarlo. Y como siempre, conviene reservar.

Restaurante Gastrologik

Artillerigatan 14 11451 Stockholm. Tel. 08 662 30 60

Situado en una esquina tranquila del barrio residencial de Ostermalm, Gastrologik es fruto de la pasión de dos jóvenes chefs, que han puesto en marcha un restaurante de nueva cocina nórdica. Creativos e innovadores, no tienen nada que envidiar a otros restaurantes con estrellas Michelin de la ciudad. Los productos lácteos juegan un importante papel en el menú de Gastrologik. Elaboran los quesos ellos mismos, y los cubren con una mezcla de hierbas y una flor que ellos cosechan. Imprescindible y sorprendente, uno de los mejores restaurantes de Suecia.

Gastrologik está abierto de martes a sábado a partir de las 19h

Restaurante Ulla Winbladh

Rosendalsvägen 8 115 21 Stockholm. Tel 08 534 897 01

Al lado de la Residencia de la embajada española, en Ulla Winbladh todo es muy sueco en cuanto a menús, ambiente, arquitectura y servicio. Un clásico, cocina tradicional sueca auténtica en un ambiente histórico. Su filosofía es conservar al máximo los sabores de la comida del país y dar un servicio personalizado. Abren todos los días, y los domingos no dejes de probar su exquisita ternera en salsa de crema con mermelada casera. La clientela es variada y las familias con niños son más que bienvenidas, incluso los perros pueden saciar su sed en una zona exterior exclusiva para ellos.

Restaurante Teatergrillen

Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm. Tel 08 545 035 65

Una elegante tasca y restaurante detrás del Teatro Dramaten, el Teatro Real de la ciudad. Teatergrillen es un lugar de encuentro de profesionales de los medios de comunicación de Estocolmo y de celebridades culturales. El ambiente es tradicional con una decoración que no ha cambiado desde 1968, lo que lo ha convertido en uno de los restaurantes mejor conservados de Suecia. El terciopelo y los detalles teatrales como las marionetas, las máscaras y las telas rojas dominan la sala. Sirven auténticos platos gourmet de comida sueca tradicional con toques de cocina francesa. La especialidad es la carne con patatas, deliciosa. Sin duda muy recomendable y agradable. Los domingos cierran.

Restaurante Operakaleren

Operahuset, Karl XII:s torg, 111 86 Stockholm. Tel 08 676 58 00

El entorno del Operakaleren es simplemente espectacular, muy vienés, ubicado en el mismo edificio que la Ópera Real de Estocolmo. Ambiente elegante, decoración Art Noveau, y una cocina excepcional galardonada con una estrella Michelin. Tres locales en uno, todo depende de tu plan puedescenar en el exclusivo comedor principal, o tomar algo en el informal The Hip Pocket, o comer en el moderno Bar Opera. Con vistas al Palacio Real desde la terraza del bar puedes probar especialidades internacionales con un toque contemporáneo. La legendaria bodega Nobis es la cueva mágica de los amantes del vino, una joya que hay que descubrir.

Restaurante Sture Hof

Stureplan 2, Sturegallerian 42, 114 46 Stockholm. Tel 08 440 57 30

Uno de los que ahora está de moda. Con colas de gente esperando y mucha “beautiful people”, sobre todo ambiente muy joven. Sture Hof es un restaurante muy original justo en el lado sur de Stureplan en Estocolmo, un lugar animado y con mucha marcha. En Sture Hof además de excelente comida hay exposiciones de arte, conciertos y representaciones artísticas. Pescado fresco y los mejores mariscos del país. Simplemente delicioso. Si preguntas a los suecos, este es uno de los restaurantes que te van a recomendar como: No te lo puedes perder.