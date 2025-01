Razones para visitar Malta en 2025

Malta es un destino mediterráneo genial, es ideal como destino de primavera y verano, perfecto como destino de otoño y Navidad, atractivo a rabiar para los amantes del mar y de los destinos naturales y marinos de escándalo, para los enamorados de la historia, de los escenarios de cine y hasta de la obra de Caravaggio y por eso viajar a Malta es siempre una buena idea, ahora bien, en 2025 hay motivos adicionales para ponernos ajustar la fecha del viaje al ponernos Malta por destino, motivos que dependerán de tu estilo de vida y tus gustos viajeros.

¿Cuáles son los motivos y razones que, estamos seguros, te animarán a visitar Malta en 2025? Toma nota porque vamos a darte varios estamos seguros de que alguno, sino todos, te convencerá…

Si lo tuyo es el turismo cultural y en cuanto lees u oyes la palabra festival ya estás pensando en reservar viaje, atento a estos que se celebrarán en Malta a lo largo del año:

La fiesta festivalera empieza en mayo (no digas que no te avisamos con tiempo…) y lo hace con dos festivales a cada cual más atractivo: Zamna Festival los días 16 y 17 y Sunna Side Festival del 16 al 18; el primero es un festival protagonizado por instalaciones visuales inmersivas y actuaciones musicales mientras el segundo combina música electrónica con otras experiencias visuales y artísticas.

Concierto. Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

que en Malta nos ofrece también dos estupendos festivales: el Earth Garden Festival que se celebra del día 6 al 8 y el Festival Internacional de Artes del 13 al 22; el Earth Garden Festival pasa por ser uno de los festivales más grandes de Malta y es un festival de música para todos los gustos (música electrónica, reggae, dub…); el Festival Internacional de Artes es una muestra de belleza sin par creada por artistas de todo el mundo a través de la música, la danza y el teatro entre otros espectáculos.

¿Más festivales? Los hay. Nos parece especialmente atractivo la Notte Bianca, una noche de cultura maltesa en toda regla ¿el inconveniente? Que toda esperar… no se celebra hasta el mes de octubre; para lo que no hay que esperar es para disfrutar del MICAS (Malta International Contemporary Art Space), el museo de arte contemporáneo inaugurado el pasado año que se convertirá, sin duda, en un must de Malta para los amantes del arte.

Si lo tuyo, más que el turismo cultural, es el turismo activo y deportivo, seguro que has pensado en visitar Malta en mas de una ocasión porque en este archipiélago las oportunidades para bucear, navegar, correr, gozar de rutas de senderismo, de cuevas… son muchas y a todas ellas se suman las cuatro citas que podrían acabar de convencerte de que Malta es tu destino en 2025:

Triatlón en Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

El Maratón de Malta, que se celebra el 23 de febrero y que tiene su línea de meta en el precioso paseo marítimo de Sliema; el Maratón de La Valletta que tiene lugar justo un mes después, el 23 de marzo, y recorre el casco histórico de la ciudad; en abril, el 12 de abril concretamente, llega el momento del triatlón con XTERRA Malta ¿estás en forma para afrontarlo? Piensa que pasa por ser una de las competiciones más pintorescas de Europa; la cuarta razón deportiva para visitar Malta en 2025 la encontramos en el mar con la celebración de la Rolex Middle Sea Race que va ya por su edición número 46.

Lo cierto es que la agenda cultural y deportiva de Malta complementa el atractivo de este archipiélago mediterráneo haciéndolo prácticamente irresistible…