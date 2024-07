Marsaxlokk, probablemente el pueblo más pintoresco de Malta

Marsaxlokk es un pueblo de pescadores, pequeño y con mucho encanto, está ubicado al sur de la isla de Malta y en él viven apenas 3000 personas; ¿a qué debe su fama? A los Luzzus, unas pequeñas góndolas que se utilizan todavía hoy par ala pesca del lampuki, un pez mediterráneo que se captura durante el segundo semestre del año; este pescado es de los más consumidos en Malta de agosto en adelante.

Marsaxlokk no es un pueblo de pescadores por casualidad sino por su puerto (marsa en maltés) y sus vientos (xlokk, viento siroco (africano) en maltés); este pequeño puerto fue el culpable de que Marsaxlokk fuera uno de los primeros asentamientos en el archipiélago de Malta y es que se utilizó originalmente incluso como puerto refugio de las flotas de guerra.

Luzzus en Marsaxlokk | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Claro que eso fue tiempo atrás, hoy en día lo más atractivo de Marsaxlokk son los Luzzus, unas coloridas góndolas que no solo podrás admirar desde tierra sino navegar en ellas porque en este bonito pueblo pesquero se puede contratar un paseo en Luzzu al atardecer para vivir el final del día desde el mar y ver, además, La Valeta iluminada por la noche también desde el mar, una vista única.

¿Más cosas que hacer en Marsaxlokk además de ver los Luzzus y pasear en uno de ellos? No te puedes perder el mercado de pescadores que se celebra los domingos, nuestra recomendación es que lo visites por la mañana porque es cuando luce todo su esplendor pescadero; es verdad que no hay grandes edificios históricos que podamos destacar (aunque a continuación te recomendaremos un par) pero el centro del pueblo, en particular su calle principal que es la que sigue la línea del mar, nos regala estampas preciosas y con mucho encanto.

Luzzu frente a los acantilados de la costa de Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Más cosas: Marsaxlokk es el mejor lugar de Malta para comer marisco, el lugar donde está la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya y el Fort San Jucjan con su puesto de vigilancia desde el que se alertaba al pueblo si se acercaba el enemigo.

Algún detalle adicional más: si los Luzzus te atraen tanto como a nosotros te encantará saber que el más grande de todo el país (y por ende del mundo, porque los Luzzus son embarcaciones maltesas) está en la zona e Bugibba, se llama Calypso II y mide la friolera de 12 metros y medio de largo.