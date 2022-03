¿A qué sabe la Semana Santa en Italia?

Italia es siempre un destino apetecible y sugerente, lo es en lo histórico, en lo artístico, en lo arquitectónico, en lo cultural, en lo gastronómico, en lo industrial e incluso en lo playero y por supuesto también en lo urbano y lo rural; la Semana Santa en particular es una época estupenda para viajar a este bello país, cuna de nuestra civilización, porque, siendo un país de tradición católica, estas fechas son especiales, muy especiales si aprovechamos para visitar el Vaticano, una visita obligada en cualquier caso cuando se vuela a Roma.

Hoy te sugerimos un viajes gastronómico a Italia o los bocados típicos de Semana Santa que tienes que degustar si viajas a Roma, Florencia, el Lago di Como, la Costa Amalfitana, La Toscana... durante los días de Semana Santa.

Huevos de Pascua

Los Huevos de Pascua, y de chocolate, son típicos en Italia y en media Europa pero en Italia esta tradición es de lo más rica: encontrarás Huevos de Pascua y chocolate de todos los tamaños y colores, rellenos de ricos dulces o de sugerentes y divertidas sorpresas para los niños.

Casatiello | Imagen de Franciop en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Casatiello. Nápoles

Esta tarta es típica de la zona de Nápoles, es una tarta salada que se prepara con harina de trigo y se rellena de huevo y un variado de embutidos entre los que no falta el clásico salami italiano (para que luego digan que los bocados ricos en hidratos de carbono y calorías suelen ser dulces... ja!).

Colomba Pasquale | Imagen de Nicola from Fiumicino en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Colomba Pascuale. Lombardía

Seguro que no es necesario que te presentemos al famoso Panettone italiano... Pues la Colomba Pascuale, que es típica de la región de Lombardía y se parece mucho a ese clásico pan dulce tan popular en Navidad y en Italia y también fuera de Italia; ¿en qué se diferencia la Colomba Pascuale del Panettone? En la masa desde luego no, pero sí en su acompañamiento: no encontrarás ni fruta escarchada, ni pasas, ni trozos de chocolate en su interior y sí una cobertura de azúcar y almendras que puede incluso ser de sabores; la forma también es diferente, la Colomba Pascuale tiene forma de paloma, de ahí su nombre.

Torta Pasqualina | Imagen de DrTrumpet en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Torta Pasqualina. Liguria

Es una tarta salada que se consume a lo largo y ancho de Italia pero muy especialmente en la región de Liguria; se prepara sobre una base de masa harina y aceite de oliva (sin levadura) con una mezcla de queso ricotta, verduras (especialmente acelgas) y huevos; (es parecida a la quiche francesa pero con tapa y con los huevos enteros).

Pastiera | Pixabay

Pastiera. Nápoles

La Pastiera es típica de Nápoles y de toda la región de Campania; se trata de una tarta que se prepara con masa quebrada y cuyo relleno se prepara con trigo cocido con leche, azúcar y huevos y se aromatiza con canela, cáscara de naranja, vainilla y agua de azahar.

Cassata | Imagen de Dedda71 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Cassata. Sicilia

La Cassata, siendo un dulce típico de Pascua y de Sicilia, es también un postre bastante popular tanto a nivel local como internacional; se prepara con bizcocho de mazapán, ricotta, almendra aromática y fruta confitada.

Salami de Chocolate | Pixabay

Salame del papa (Salami de chocolate). Piamonte

Se llama salami porque, por su interior, recuerda notablemente a ese embutido pero ahí termina el parecido y es que el Salame del Papa se prepara con mantequilla, avellanas y cacao.

Cuddura | Imagen de Rmax75 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Cuddura. Cerdeña y Sicilia

La Cuddura es un pan de mantequilla decorado con huevos duros que toma diferentes formas (cestitos, corazones, palomas...).

Por supuesto hay más pero estos ocho bocados dulces y salados son de los más típicos de Italia en la época de Semana Santa, si viajas al país de la bota no dejes de degustarlos.