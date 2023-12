¿Qué platos reinarán en las mesas españolas esta Navidad?

La Nochebuena y la Navidad son fechas para comérselas a placer de los entrantes, entre los que no falta el mejor jamón, a los postres donde nadie se priva de un trozo de turrón ¿y entre lo uno y lo otro? Los gallegos apuestan por el marisco y los catalanes por la sopa de galets y los canelones de Navidad, los castellanos apuestan por el cochinillo o el lechazo y los cántabros y vascos por el pescado; así podríamos seguir, sirviendo la mesa de región en región pero no haremos tal cosa por rica que sea la gastronomía española (y vaya si lo es…) cuando se trata de cenas y comidas de fiesta y gala como la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, hay básicos que nunca fallan.

Pavo | Pixabay

Si pensamos en una gran cena o en una gran comida pensaremos sin duda en tres platos entre los entrantes y los postres, tres platos entre los que el primero será de marisco, el segundo de pescado y el tercero de carne; entre los mariscos en las mesas de Navidad reinan las almejas y las gambas rojas, los langostinos, las vieiras e incluso la langosta, los que están dispuestos a gastarse más tal vez opten por los percebes; entre los pescados por su parte la merluza y la lubina son dos habituales y por supuesto también el rape y quienes quieren tirar la casa por la ventana optan por el besugo; ¿y entre las carnes? El cochinillo y el cordero lechal son dos básicos, dos apuestas seguras, también la ternera blanca de Ávila y por supuesto la gallega aunque, ciertamente, no sabemos si es por influencia del Día de Acción de Gracias pero no serán pocas las mesas en las que el día de Navidad se sirva pavo asado (relleno o no).

Un menú tan suculento no se puede servir sin maridaje: en Cataluña maridan con cava, en Andalucía con vinos de Jerez, en Galicia con vinos de la Ribeira Sacra y en Castilla con los de Ribera del Duero ¿en La Rioja? Imagínatelo… Todas las denominaciones de origen españolas maridan de escándalo con nuestros menús más sabrosos.

Ternera | Pixabay

Llegado el momento de los postres y los dulces los españoles nos ponemos todos de acuerdo, no hay mesa en la que falte una bandeja de turrón, eso sí, dependerá de lo creativo e innovador que sea cada cual para componer la bandeja: los hay que se quedan en el turrón blando, el duro y el de chocolate, con los clásicos, pero a día de hoy los podemos encontrar incluso de fresas con nata.

Tranquilo, enseguida llegan la Nochebuena y la Navidad…