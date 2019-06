La arena es probablemente la primera cosa que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una idílica playa, arena fina y cálida. Sin embargo, este no es el caso de la Playa Roja de Panjin en China. ¿Playa roja? ¿Será porque la arena es roja? En realidad, en Paijin, el color rojo no tiene nada que ver con la arena, y es que además, en esta playa no hay arena. El fenómeno del color rojo es causado por un tipo de algas. La playa Roja se encuentra en el mayor humedal del mundo, y alberga el ecosistema más completo que se puede encontrar. El área se ha convertido en hábitat de aves y especies de animales salvajes. Algunas amenazadas como el Gavión atlántico y las Grullas Coronadas, por lo que la zona es conocida también como la casa de las grullas. Si pensamos en una playa este paisaje es realmente único en el mundo. La playa roja en las marismas del delta del río Liao a 30 kilómetros de la ciudad de Panjin, en China es una reserva natural hábitat clave para las aves migratorias en su ruta entre Asia y Australia. Refugio de más de 236 especies de aves, de las cuales 30 son especies protegidas. El color rojo sólo aparece en aquellas zonas cuyos suelos están compuestos de limos. Y el color rojo se debe a una especie local de sargadilla marina. En la playa de Panjin crece esta especie de alga habituada a vivir en suelos salinos y alcalinos, verde durante todo el año pero que cuando acaba el verano se vuelve de color rojo fuego y atrae a no pocos visitantes de todo el país. La planta empieza a brotar entre abril y mayo y su color verde va cambiando hacia el rojo alcanzando su máxima intensidad en septiembre, cuando cubre toda la marisma. Es un lugar mágico y aunque no es aconsejable bañarse en estas aguas, no esta prohibido. Ni los chinos ni los turistas se atreven a entrar en este mar de algas rojas. Con el fin de mantener todo el ecosistema, el área está protegida a nivel estatal desde 1988. Y a pesar de que la mayor parte de la playa roja está cerrada al público, todavía hay una pequeña sección que permanece abierta para los turistas, no en vano, el área de la Playa Roja fue nombrada lugar de interés turístico a nivel nacional en China. La famosa playa roja de Panjin se encuentra en el norte de China, a unos 400 kilómetros de Pekín.