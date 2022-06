Palacio de los Camerlenghi: su historia y dónde podemos encontrarlo

Venecia, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ciudades italianas que más turistas recibe a lo largo del año. Esto no es producto de la casualidad. No solamente destaca por sus canales, sino también por su historia, sus edificaciones y, cómo no, por su gente.

Uno de los edificios que llama poderosamente la atención es, sin lugar a dudas, el conocido como Palacio de los Camerlenghi. Es uno de los que más historia tiene de la ciudad de Venecia y lo podemos encontrar junto al puente de Rialto. Además, su fachada da a un punto tan característico como es el Gran Canal.

El Palacio de Camerlenghi, a través de su historia

Para conocer el origen de este sorprendente palacio debemos remontarnos a los años 1525 y 1528. Esta obra fue impulsada por Andrea Gritti para que el edificio se convirtiera en nada más y nada menos que la sede de la magistratura financiera de los camarlengos venecianos.

Palacio de los Camarlenghi | Imagen de Mndrl en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Para ello, no dudó un solo segundo en contar con uno de los arquitectos y escultores más reconocidos de la época. Estamos hablando, cómo no, de Guglielmo dei Grigi. Este, a su vez, se inspiró en trabajos anteriores como los de Pietro Lombardo y, por supuesto, Mauro Codussi.

Como esta edificación estaba destinada a que tuviera una gran importancia a lo largo de la historia, sobre todo si hablamos de cuestiones fiscalizadoras, se tomaron varias decisiones. Una de ellas tiene una estrecha relación con la planta baja, que se utilizó para encarcelar a los morosos insolventes.

Esto queda demostrado con una calle situada justo al lado, que recibe el nombre de “Fondamenta de la presón”. Se utilizó, de hecho, a modo de advertencia para los ciudadanos, para que supieran lo que podía ocurrir si no cumplían con sus obligaciones tributarias. Además, es importante conocer un dato más.

Y es que estamos ante una de las primeras edificaciones europeas que se dedicó a cumplir únicamente funciones administrativas del estado. Con el paso del tiempo ha tenido diferentes usos pero, en la actualidad, el Palacio de Camerlenghi es la sede regional de nada más y nada menos que del Tribunal de Cuentas.

Palacio de Camerlenghi | Imagen de Didier Descouens en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El Palacio de Camerlenghi, a través de sus características

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta edificación cuenta con un total de tres alturas, situadas sobre una planta pentagonal. Uno de los puntos fuertes de este palacio, a nivel arquitectónico, son sus enormes ventanales. ¡No dejan absolutamente indiferente a nadie!

Respecto a la decoración, es importante saber que tanto en el interior como en el exterior del Palacio, podíamos encontrar un elevado número de elementos de gran valor. Y todo porque se tenía como costumbre que, los magistrados salientes, debían dejar una obra con su escudo o retrato. Todo acabó en el año 1806, con la caída de la República de Venecia. Por aquel entonces, el Reino de Italia repartió muchas de esas obras entre diferentes pinacotecas del país.

