El Pacífico, de costa a costa con Hello Kitty

No hay duda de que Hello Kitty es uno de los iconos más importantes de la cultura pop asiática. Tiene más de 40 años ya de vida y, desde que fuera creada en 1974, su figura ha sido objeto de todo tipo de aventuras. De hecho, la firma que la creó, tomando como referencia un gato blanco bobtail, la japonesa Sanrio, la define como “de signo Escorpión, londinense y a la que le encanta el pastel de manzana”, detalles que aparecen impresos, por ejemplo, en la entrada del museo de arte contemporáneo alrededor del personaje que corona el 63 Building de Seúl, uno de los rascacielos más importantes de la capital coreana y el que más destaca por su color dorado.



Sí, un museo de arte contemporáneo en el que esculturas, fotografías, montajes y pintura se funden entorno a la figura de este personaje animado que, además, genera tesis doctorales y estudios universitarios especializados no solo en Corea, sino también en otros países del Pacífico, tanto en una costa como en otra.



Organizar un viaje en torno a la figura de Hello Kitty nos obliga a sacar el pasaporte hasta en cuatro aduanas diferentes. Y es que Corea, Malasia, Japón y Estados Unidos han llevado el fenómeno a todo tipo de establecimientos que los amantes de la gata no pueden dejar de visitar. Así, todo comienza en Seúl. Allí, además del museo, es posible tomarse un café en la que es, sin duda, la cafetería más rosa de toda la ciudad. Ya la puerta de entrada lo deja claro, y es que el Hello Kitty Café es toda una oda a lo cursi.



Esta cafetería temática se encuentra en el barrio de Hongdae y es asombroso comprobar cómo han reproducido la forma de la cabeza del personaje en todo tipo de pasteles y bollería, incluyendo incluso gofres belgas. Además, hasta el chocolate que corona la espuma del cappuccino tiene el dibujo de la gatita. No es el único de la ciudad, hay otro en Hyewa, cerca de la Universidad Sungkyunkwan, pero sí el más llamativo.



No llega, claro, a las dimensiones del Hello Kitty Town, un parque de atracciones en Malasia en torno al personaje, pero es como si hubieran trasladado aquí su cafetería. En el parque, como no podía ser menos, atracciones en torno al personaje, juegos para que los niños “liberen” a Kitty y sus amigos de un castillo y varias actuaciones y shows musicales para bailar en torno a ella, todo rematado por un Studio en el que los pequeños pueden crear sus propios souvenirs del recinto.



Es en Japón donde han llevado el fenómeno más allá. Lo más surrealista es el ala de Maternidad de un hospital que ha sido costumizada completamente de rosa y con los dibujos oficiales del personaje, unas salas con licencia de la propia firma Sanrio. Además, Tokio cuenta con diferentes boutiques de merchandising exclusivo.



Nuestra siguiente parada es Honolulu. En medio del Pacífico, en Hawai. Para llegar, qué mejor que la aerolínea japonesa EVA Air, que también cuenta con aviones "Hello Kitty". Desde la zona del check-in hasta la propia decoración de los aparatos es rosa y con la gatita por todos lados.



En el archipiélago nos espera el primer Sanrio Café que abre en Estados Unidos. En los próximos meses será Los Ángeles la que cuente con una cafetería temática de la gata, que está previsto que abra sus puertas antes del verano. Mientras esperamos, qué mejor que acudir al Museo Nacional Japonés-Americano de la ciudad angelina, que exhibe actualmente “Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty”, la muestra que recoge los 40 años de vida de la gatita.



Un universo que tiñe de rosa el Pacífico, de costa a costa.