¿Odias la Navidad? Viajar es tu mejor opción

Tanto si la vives en su sentido religioso como si te limitas a disfrutar de lo que tiene de tradición, la Navidad es una época con mucho encanto: encuentros con amigos, reuniones familiares, regalos, mercadillos, fiestas, luces, comidas más sabrosas de lo habitual, dulces que solo disfrutas en esta época del año como el turrón o los polvorones... Pero con el paso del tiempo cada vez con más quienes no disfrutan de la Navidad como niños; hay quien se convierte en el Grinch de la Navidad porque detesta esa sensación de tener que estar feliz y contento porque así lo diga el calendario pero también hay quien echa de menos a gente tan querida en estas fechas que se siente más nostálgico que feliz. No importa cuál sea tu razón para detestar la Navidad, escaparte de ella en Europa es casi misión imposible porque la tradición cristina de Occidente llena de luces y fiestas de Navidad casi todos los rincones del continente por eso tu mejor opción en esas fechas es viajar ¿pero a dónde?.

Túnez | Pixabay

Podríamos recomendarte algún gran viaje, un resort de lujo en un rincón perdido del mundo ¿en algún atolón de Las Maldivas por ejemplo? ¿Tailandia, Las Bahamas? ¿un safari en Kenia? ¿un lugar de tradición orienta como Kioto en Japón? Destinos muy apetecibles, sin duda, pero el coste de evitar la Navidad sería así elevadísimo así que hemos buscado viajes más cercanos, no tan exclusivamente caros y perfectamente disfrutables en diciembre sin que huela a Navidad, sin que suenen villancicos y sin Papá Noel surcando el cielo ni los Reyes Magos recorriendo el desierto; la mejor opción, dado que la Navidad es una fiesta religiosa, es elegir países que por su tradición cultural no celebran esta fiesta y tenemos cerca cuatro muy buenas opciones: Marruecos, Túnez, Turquía y Egipto.

El Cairo. Egipto | Pixabay

Estos cuatro destinos (Marruecos,Túnez, Turquía y Egipto) te permitirán huir de la Navidad zambulléndote en una tradición cultural diferente a la tuya y descubrir lugares como Marrakech, Tánger o Casablanca en Marruecos, Sidi Boud Said, Hammamet, Sousse o la isla de Djerba en Túnez, Estambul en Turquía y El Cairo, el Valle de los Reyes o el Nilo en Egipto. Además cualquiera de estos tres países te permitirá también alejarte de los fríos del mes de diciembre en Europa.

Turquía | Pixabay

Claro que también puede ser que detestes la Navidad pero no el frío ni sus nieves o sus opciones de esquiar y practicar otros deportes de invierno; en ese caso también hay opciones no muy alejadas pero, lógicamente, no podrás irte a disfrutar de las pistas de nieve suizas, italianas o francesas, tampoco de las españolas ni de las de Andorra porque ahí podrás encontrarte hasta con el mismísimo Papá Noel haciendo escala con sus renos, tendrás que optar, como en el caso de Túnez, Egipto y Turquía, por países con tradiciones culturales diferentes a la nuestra como Rusia, San Petersburgo es una magnífica opción (pero no se te ocurra saltar a Finlandia por cerca que veas la frontera a no ser que quieras visitar a Santa Claus en su casa).

San Petersburgo | Pixabay

¿No quieres gastarte tu presupuesto anual de viajes en Navidad? En ese caso te sugerimos que busques alguna casa rural, un refugio incluso, lo más alejado posible de cualquier pueblo o ciudad...