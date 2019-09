Originariamente se conocía como 'el día de la raza' y así sigue llamándose en lugares como Colombia, en Argentina en cambio se cambió el motivo de la fiesta por el 'día de la diversidad cultural' y en otros países como en Venezuela se celebra el 'día de la resistencia indígena'; sea como fuere es un día muy celebrado en todos los países de habla hispana lo que hace del 12 de octubre un día perfecto para visitar cualquiera de los países que vivieron siglos atrás la llegada de Cristobal Colón y los exploradores que siguieron sus pasos. Nosotros hoy te proponemos como destino el país de la Pura Vida, Costa Rica, que celebra este año el 12 de octubre el 'día de las culturas' con una magnífica fiesta gastronómica, la Feria Gastronómica Caribe 2019.

La Fiesta Gastronómica Caribe 2019 se celebra este año en Puerto Limón, durará varios días (del 9 al 13 de octubre) y te permitirá además celebrar el 'día de las culturas' el 12 de octubre, fecha en la que se conmemora la llega de Cristobal Colón al país de la Pura Vida, concretamente a la isla de Uvita en el año 1502.

Manzanillo | Turismo de Costa Rica

El nombre 'día de las culturas' no está puesto por casualidad y no tienes más que acercarte a disfrutar del gran desfile que se organiza el día 12 de octubre para descubrir la riqueza cultural del Caribe Sur en general y de Puerto Limón en particular, donde han confluído a lo largo y ancho de la historia gentes africanas, chinas, italianas, indígenas...

A esa fiesta se une este año una celebración gastronómica que, si visitas Costa Rica en esta fechas, no te puedes perder: se organizará una gran feria con numerosos puestos de artesanía y comida callejera en la que degustar los sabores del caribe, estos puestos comenzarán a servir sus delicias caribeñas el día 9 de octubre y no dejarán de hacerlo hasta el día 13, terminadas ya las celebraciones del 'día de las culturas'.

Claro que no todo va a ser comer, en estos días se organizarán actividades deportivas durante el día y conciertos por la noche, eso además de hacer que la música popular tome las calles durante todos estos días de fiesta.

Más información en Turismo de Costa Rica.