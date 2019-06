Óbidos, la Navidad de los peques

En Viajestic nos gusta la Navidad, es una época de celebración, de viajes, de felicidad y de descubrimientos. Son muchos los lugares en los que en estas fechas se organizan eventos especiales, ferias, mercadillos y actividades culturales o infantiles. Os hemos ido contando algunos de ellos, pero queremos hablaros de un lugar muy especial. Si amas la Navidad y te encanta disfrutarla con tus hijos, no puedes dejar de visitar la ciudad portuguesa de Óbidos. Del 5 de diciembre y hasta el 4 de enero, todo aquí se convierte en el paraíso de los más pequeños. Son las fechas en las que la ciudad celebra su famosa feria navideña Vila Natal. La magia comienza allí. A pocos minutos de Lisboa, esta ciudad medieval declarada patrimonio nacional, conserva construcciones emblemáticas del medievo portugués. Su nombre significa “ciudadela” o “ciudad fortificada”, y además de bellísima, la ciudad vive bajo la imponente presencia de su castillo, el Castillo de Óbidos, que data del siglo XII, con paredes de hasta 13 metros de alto hechas de adoquines. Las calles de esta población son estrechas y están decoradas con azulejos del siglo XVIII, un motivo más que suficiente para acercarse y disfrutarla. Pero es que en Navidad, Óbidos, en el centro de Portugal, se transforma en un parque temático navideño. No vas a poder resistir su encanto. Las calles se iluminan y todo se transforma en esta época mágica. El castillo medieval decorado acoge la feria Vila Natal. Prepárate para vivir con tus hijos momentos mágicos de diversión. Se puede patinar en las pistas de hielo, deslizarse en las rampas de hielo, viajar en un carrusel o en un estupendo y divertido tren, dar paseos en mini Noria, disfrutar con el pintacaras, aprender trucos de magia, escalar, o recorrer el Laberinto Mágico entre otras muchas cosas. ¡Ah! y visitar la Casa del mismísimo Papá Noel. Y además en este Óbidos de Navidad hay increíbles espectáculos de títeres, danza, teatro y magia, todos podemos vivir la intensa programación de entretenimiento que nos propone Vila Natal. Y en el castillo encontrarás un mercadillo muy especial, con tiendas de productos típicos, adornos de Navidad, puestos de comida con la mejor gastronomía de la zona, talleres infantiles y personajes que harán las delicias de los más pequeños. A lo largo de los locales del escenario construido para esta Navidad aparecerán conejos de la chistera, magos y brujas, magos y duendes, osos y renos, búhos y lechuzas, y otros muchos personajes que te sorprenderán. Eso si, recuerda que son actividades al aire libre, así que hay que llevar ropa de abrigo. Portugal es siempre un destino maravilloso, cercano y lleno de sorpresas, y en Navidad se va a convertir en una experiencia única. Las ciudades y pueblos del país vecino se visten de fiesta y no hay rincón en el que no encuentres actividades divertidas y culturales para disfrutar como nunca de unas pequeñas vacaciones invernales. Vive una Navidad diferente y disfruta con los más pequeños de la magia de Óbidos en Portugal.