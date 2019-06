Niagara Falls State Park, las Cataratas del Niágara

Las Cataratas del Niágara se encuentran aproximadamente a 24 km al norte de Buffalo, en el estado de Nueva York, a 240 km al sur de Toronto, en Canadá y a unos 560 km al noroeste de la Ciudad de Nueva York. A diferencia de otras maravillas naturales localizadas en lugares aislados de difícil acceso, las Cataratas del Niágara se encuentran en el centro de una pequeña ciudad. De hecho, dos ciudades las rodean. La ciudad de Niágara Falls, en Nueva York en el lado Americano del río y la ciudad de Niágara Falls, en Ontario en el lado Canadiense. Niagara Falls State Park con más de 400 hectáreas de exuberante paisaje y vida silvestre, acoge a las cataratas más famosas del mundo y también otros muchos lugares de interés turístico. Las cataratas del Niágara en EE.UU ofrecen una vista impresionante de una de las maravillas de la naturaleza y una experiencia que durará toda la vida. El Parque, es el más antiguo de América, un tesoro natural que muestra la historia local y regional. Fue diseñado por el famoso arquitecto paisajista Frederick Law Olmstead y cuenta con un centro interactivo de visitantes, con exhibiciones y exposiciones. Además, Niagara Falls State Park es el hogar de el Acuario del Niágara, donde vamos a conocer de cerca animales marinos, pingüinos y tiburones. El parque también cuenta con una amplia gama de rutas de senderismo, adecuadas tanto para niños, como para adultos, y Tours Cataratas del Niágara que son la mejor manera de interactuar con la naturaleza a lo largo de la brecha geológica que forma esta sensacional caída de agua. Por supuesto, hay un montón de cosas divertidas que hacer en las Cataratas del Niágara. Actividades que incluyen, desde la Cueva de los Vientos al huracán Decks, el parque de agua y el Maid of the Mist, que te lleva hasta la misma base de las cataratas Descubiertas por primera vez en 1678 por el explorador francés Louis Hennepin, Niagara Falls, las Cataratas del Niágara, se convirtieron en uno de los iconos de los Estados Unidos, atrayendo a viajeros intrépidos, exploradores y millones de visitantes, por su belleza salvaje, su atronador rugido y su tremendo poder. Atracciones como el Maid of the Mist y la Cueva de los Vientos, ofrecen a los ocho millones de visitantes que cada año tienen la oportunidad de sentir, ver y experimentar la emoción de las aguas, una experiencia única e inolvidable. El Maid of the Mist, es un tour en barco por las Cataratas del Niágara. El barco comienza su travesía en una zona tranquila del río Niágara, cerca del puente del arco iris, y lleva a los pasajeros más allá de la zona americana y su Bridal Veil Falls, a continuación, y en medio de la densa niebla de aerosol de agua, entra en la curva de la catarata Horseshoe, también conocida como cataratas canadienses. El tour está disponible a partir del lado americano del río, volviendo de nuevo a los EE.UU. Es probablemente una de las experiencias más asombrosas por la proximidad a la caída del agua a la que nos acercamos. El rugido es realmente atronador y todos los pasajeros deben llevar ponchos para no terminar empapados. El Maid of the Mist hace la travesía a diario, pero para sus pasajeros es una auténtica aventura. Otra de las excursiones más famosas que organiza el Parque Nacional de las Cataratas del Niágara es a la estruendosa catarata Velo de la Novia. Los visitantes, equipados con chubasqueros y calzado resistente, bajan 53m en ascensor hasta la garganta del Niágara y siguen por un camino hasta la base de las cataratas. El paseo termina en el Puente del Huracán, sobre el que cae brutalmente el agua cuando el viento viene del este y levanta la bruma de las cataratas. El State Park está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Se puede andar por el parque o dar una vuelta en el Niagara Scenic Trolley. El Niagara Falls Pass está disponible y merece la pena comprarlo, te ahorrará un 35 por ciento en cinco atracciones de Cataratas del Niágara de Estados Unidos.