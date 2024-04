Nemrut, una de las calderas volcánicas más grandes y espectaculares del mundo

El volcán Nemrut tiene más de 3000 metros de altura, su caldera volcánica es elíptica y de tamaño notable (7 x 8 kilómetros aproximadamente); la caldera Nemrut, además de ser de las más grandes del mundo, es de una riqueza natural tan notable que la caldera en sí está considerada monumento natural y su humedal está registrado como sitio Ramsar, es decir, como humedal de interés internacional.

Además de su riqueza natural ¿qué tiene de excepcional esta caldera volcánica además de su tamaño? El hecho de que se trata de un cono volcánico joven, es decir, no está erosionad, lo que hace que resulte de gran interés para los científicos. Claro que nosotros no somos científicos sino turistas y lo científico se nos escapa, no así lo natural ni lo bello, tampoco las panorámicas de escándalo que nos ofrece la caldera de este volcán especialmente cuando podemos acercarnos a sus lagos.

Vista del Lago Nemrut | Imagen de EvgenyGenkin en Wikipedia, licencia CC BY 2.5

La caldera Nemrut cuenta con dos lagos de agua dulce permanentes un tanto curiosos: uno grande y frío, con forma de media luna, con una profundidad máxima estimada que podría superar los 155 m y con un agua incolora, inodora y potable, es el lago Nemrud; el otro lago es más pequeño pero cálido, la temperatura del agua llega a los 60 ºC lo que nos confirma que el volcán está inactivo pero no extinto, mantiene actividad volcánica en su interior. Dos lagos permanentes, decíamos, y es que en según qué época del año en esta caldera volcánica llegamos a ver cinco lagos aunque el más llamativo es el más grande y permanente, el Nemrud, a unos 2247 metros sobre el nivel del mar y un área de más de 12 kilómetros cuadrados.

Volviendo a la naturaleza de este cono volcánico ¿qué flora y fauna podrás ver aquí? Dependerá, lógicamente, de la época del año en que lo visites pero la biodiversidad de la zona es más que destacable; constan registraras alrededor de unas 450 especies de plantas en la caldera del Nemrud y en sus alrededores y entre ellas cabe destacar el abedul, el álamo, el enebro enano, el arce de Noruega y la vegetación esteparia; en cuanto a la fauna, si eres un amante del aviturismo te encantará saber que el buitre leonado cría en esta caldera volcánica, también el águila real; además también podrás ver perdices, patos, abejarucos y gaviotas armenias; ¿otros animales más allá de las aves? Los hay, la liebre, el zorro y el oso entre ellos.

Lago Nemrut en el cráter del volcán visto desde el espacio | Imagen de la NASA en Wikipedia, licencia de dominio público

¿Cómo disfrutar de la caldera volcánica del Nemrut? En invierno visitando la estación de esquí ubicada en su ladera sur y en primavera y verano gozando del senderismo. Y siempre con tu cámara a mano porque las panorámicas de la zona harán que triunfes en Instagram. Eso si nos limitamos a un viaje turístico estándar pero si quieres una experiencia más espectacular, toma nota:

Puedes subirte en Ankara al Expreso del lago Van (Van Gölü) que sale de la ciudad los martes y los domingos; más allá del recorrido en sí, que es todo un espectáculo, nos interesa el final del trayecto: el tren llega a Tatvan, junto al centro de esquí de Nemrut junto al que está el lago del mismo nombre (uno de los lagos de cráter más grandes del mundo).