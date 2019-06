Los Mundos Imaginarios del Atlanta Botanical Garden

Tienes que darte una vuelta por Atlanta durante este año para dejarte asombrar por este espectacular recorrido entre gigantes, orcos, animales salvajes y figuras mitológicas que te esperan a la vuelta de cada curva de los caminos del Atlanta Botanical Garden. “Mundos Imaginarios, el Nuevo Reino de las Plantas Gigantes” se llama esta muestra de 28 esculturas hechas con plantas creadas en Canadá por el International Mosaiculture of Montreal. Dicen que es la exhibición de piezas llenas de vida más grande que se ha realizado hasta ahora. Cada una, está realizada según técnicas de mosaicultura, que es ni más ni menos que todo un arte botánico. ¡Ni te imaginas el gran trabajo que tienen detrás! No sólo es cuestión de seleccionar aquellas plantas que crezcan al mismo tiempo o que se conserven bien, también hay que tener en cuenta cómo varían sus colores durante el tiempo en que se van a exhibir… y cómo se comportan con el sol o hasta la cantidad de riego necesaria para que se conserven perfectas. También, debajo de estas estructuras hay un complejo sistema de riego que asegura que cada vegetal esté alimentado como necesita. Y por supuesto, para que los diseños no se desvirtúen durante los meses que están bajo la atenta mirada de los visitantes, hay un equipo de "estilistas" que diariamente se encargan de recortar brotes rebeldes o ajustar perfiles, tijeras en mano. Cada una de estas esculturas verdes de cuento de hada, es enorme. Para que te des una idea, la Diosa de la Naturaleza tiene 25 pies de alto y está formada por hasta 40.000 plantas que han delineado su perfil. Por la noche, este “Mundos Imaginarios…” se ilumina para darle más carácter a las esculturas. Ranas gigantes, una cobra altísima que sorprende con sus colores, unos simpáticos gorilas juguetones y perros gigantes listos para ser achuchados, entre otras figuras maravillosas esperan ser descubiertas, hasta octubre, en el Atlanta Botanical Garden.